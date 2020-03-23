05:53 (мск), источник: Интерфакс
Школы в России ушли на трехнедельные каникулы
Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«С понедельника (23 марта — ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы», — сказал Кравцов на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования в минувшую среду.
По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей.
Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный
Тем не менее, во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью — в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.
«При этом школы работают, и особенно актуально это для тех школьников, которые учатся в начальных классах. Если по