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05:53 (мск), источник: Интерфакс

Школы в России ушли на трехнедельные каникулы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU — Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

«С понедельника (23 марта — ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы», — сказал Кравцов на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования в минувшую среду.

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По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей.

Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Тем не менее, во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью — в частности, с ограничениями будут работать начальные классы.

«При этом школы работают, и особенно актуально это для тех школьников, которые учатся в начальных классах. Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу», — добавил Кравцов.

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