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07:07 (мск), источник: РИА Новости

Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, сообщили в Минобороны.

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В РоссииВ мире
Инфицировано367+61
Скончалось0
Выздоровело16
Инфицировано336 000+28 722
Скончалось14 641+1 592
Выздоровело98 334+5 961
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:25 MSK, 23.03
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Самолет, как уточнили в военном ведомстве, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

В минувший четверг президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом, лидеры двух стран высказались за дальнейшую взаимопомощь и углубление кооперации в медицинской сфере и разработке лекарств.

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В воскресенье глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производители одноразовых масок в России работают на полную мощность, а швейные предприятия начали делать многоразовые маски. В ведомстве также сообщили о начале централизованные поставок медицинских масок в регионы.

Спрос на медицинские маски резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру.

Как рассказал ранее РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, здоровым людям они могут даже навредить.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 367 заболевших.

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