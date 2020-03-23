Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Врач назвала еще один способ защиты от коронавирусаСодержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой, пояснила терапевт Лариса Алексеева
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
16Опустошенные из-за пандемии магазины
09:21 (мск), источник: РИА Новости

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано339 259+31 979
Скончалось14 705+1 656
Выздоровело98 834+6 458
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек, 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.

Мишустин обратился к пожилым россиянам с просьбой оставаться дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Премьер поручил ФТС, ФНС и Росздравнадзору мониторить объемы экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты; Минэкономразвития до 26 марта должно предложить дополнительные меры по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса; а Министерство труда и Минюст до 25 марта обязаны представить меры для недопущения необоснованных увольнений сотрудников проверять случаи невыплаты зарплаты из-за COVID-19.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, случаи которой были впервые зарегистрированы в Китае в конце прошлого года, пандемией.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

По последним данным COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 339 тысяч человек по всему миру, 14 703 погибли, 99 014 пациента вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там умерли уже 5,4 тысячи человек), за ней следуют КНР, Испания, Иран и Франция.

Мировые лидеры принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, закрывают города и целые страны на карантин.

Российское правительство с 23 марта приостановило полеты во все страны, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств и чартеров для вывоза российских граждан. Также вплоть до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну. На территории всей России действует режим повышенной готовности.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
COVID-19: что стоит знать о новом вирусе
Во время загрузки произошла ошибка.
10:09 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 08:19 MSK, 23.03
 Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Коронавирус COVID-19
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
«Не будет, как на Титанике»: коронавирус стал болезнью, которая разделила общество
Коронавирус: какие вакцины и тесты испытывают в разных странах мира
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону
Китайский вирусолог назвал сроки победы над COVID-19 в Европе
Умер народный артист РСФСР Николай Боярчиков
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Самый дорогой игрок Италии заразился вирусом и подвергся критике
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 231
За друзей . 177
Школа выживания 150
Дуэль! С трех шагов! 161
Кино
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44 15 любопытных фактов об актрисе и самые яркие кадры с ней — в материале «Кино Mail.ru»
Новости партнеров
Куриленко рассказала, чем излечила коронавирус
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Популярные темы на «Детях»
А с кем Ваши дети? 269
Мечты наши 142
Он все-таки купил ее. Удивления пост. 110
"Вирус в короне" 65
Леди
Лолита поделилась видео из кабинета пластического хирурга Певица удивила подписчиков неожиданным роликом.
Новости партнеров
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Переболевшая коронавирусом актриса рассказала, чем вылечилась
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Выздоровевшая Куриленко рассказала, какие лекарства лечат от коронавируса
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь