09:21 (мск), источник: РИА Новости
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За сутки в России зарегистрирован еще 71 больной коронавирусом, сообщил
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 уточнили, что все новые инфицированные в последние две недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, контактировавших с ними отправят на обследование. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 438 человек, 17 выздоровели, более 52 тысяч остаются под наблюдением.
Премьер поручил ФТС, ФНС и Росздравнадзору мониторить объемы экспорта, импорта и внутреннего спроса на продукты; Минэкономразвития до 26 марта должно предложить дополнительные меры по импортозамещению и поддержке малого и среднего бизнеса; а Министерство труда и Минюст до 25 марта обязаны представить меры для недопущения необоснованных увольнений сотрудников проверять случаи невыплаты зарплаты
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, случаи которой были впервые зарегистрированы в Китае в конце прошлого года, пандемией.
По последним данным COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 339 тысяч человек по всему миру, 14 703 погибли, 99 014 пациента вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там умерли уже 5,4 тысячи человек), за ней следуют КНР, Испания, Иран и Франция.
Мировые лидеры принимают экстренные меры для борьбы с распространением вируса, вводят режимы чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации, закрывают города и целые страны на карантин.
Российское правительство с 23 марта приостановило полеты во все страны, кроме рейсов из Москвы в столицы других государств и чартеров для вывоза российских граждан. Также вплоть до 1 мая ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства в страну. На территории всей России действует режим повышенной готовности.