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11:46 (мск), источник: ТАСС

В США придумали слово для обозначения людей, скупающих продукты из-за коронавируса

Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:30 MSK, 23.03
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НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. На сайте популярного англоязычного онлайн-словаря Urban Dictionary появилось новое слово для обозначения людей, которые ринулись массово скупать продукты питания в магазинах из-за угрозы распространения коронавируса, — Covidiot.

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Оно происходит от названия заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, COVID-19 и слова «идиот». Как указывают создатели неологизма, Covidiot также может относиться к людям, которые не следуют рекомендациям властей относительно вопросов гигиены и личной безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В качестве примера использования нового слова Urban Dictionary приводит два высказывания. Первое — «ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?». И второе — «этот ковидиот обнимает всех, кого встречает».

Urban Dictionary был создан в 1999 году студентом Политехнического университета штата Калифорния Аароном Пекхэмом. В нем собраны преимущественно сленговые выражения, определение которых отсутствует в стандартных словарях.

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