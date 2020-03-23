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12:26 (мск), источник: ТАСС

Mail.ru Group открыла доступ к бонусам и наградам в играх на платформах компании

Для этого площадки холдинга выделят ресурсы, эквивалентные 200 млн рублей. Таким образом компания напоминает о важности оставаться дома во время распространения коронавируса.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Игровое направление Mail.ru Group (бренд MY.GAMES), «ВКонтакте» и «Одноклассники» запускают кампанию, которая будет мотивировать геймеров оставаться в самоизоляции из-за коронавируса. Для этого площадки выделят ресурсы, эквивалентные 200 млн рублей, говорится в сообщении холдинга.

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Кампания #ИграемДома запускается 23 марта, ее задача — напоминать о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России, отмечают Mail.ru Group. В рамках кампании 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам в десятках игр на платформах компании. Кроме того, Mail.ru Group обещает не только виртуальные, но и реальные призы за участие в кампании.

Со своей стороны разработчики игр получат бесплатное продвижение на аудиторию соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через маркетинговые каналы MY.GAMES.

«Благодаря этому миллионы жителей России не только еще раз получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми, получая подарки в знак признательности и поддержки их решения о самоизоляции», — отметили в компании.

Кампанию поддержал стратегический партнер Mail.ru Group — Федерация компьютерного спорта России. Так, в рамках кампании планируется организовать серию бесплатных соревнований по популярным дисциплинам в киберспорте с общим призовым фондом более 2 млн рублей. Ежедневные онлайн-турниры начнутся 28 марта, при этом расписание матчей составлено таким образом, чтобы не мешать удаленной работе или дистанционному обучению, заключили в Mail.ru Group.

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