Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Врач назвала еще один способ защиты от коронавирусаСодержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой, пояснила терапевт Лариса Алексеева
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
12Киев на карантине
11:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Фитнес-клубы в регионах могут закрыться

Представители индустрии прогнозируют коллапс рынка.

Коронавирус COVID-19
10:45 (мск)Мишустин объявил новые меры по борьбе с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано341 722+34 381
Скончалось14 764+1 715
Выздоровело98 869+6 486
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны. Если такие жесткие меры будут приняты и региональными властями, то индустрию ждет коллапс. В столице из-за закрытия всех 1,8 тыс. фитнес-студий без работы останутся примерно 100 тыс. человек, а финансовые потери могут достичь 3,7 млрд руб. в месяц. Без поддержки федерального правительства, куда отраслевая ассоциация уже направила обращение со своими предложениями, участник рынка, по их мнению, не справятся с ситуацией.

«Они (фитнес-клубы.— “Ъ”) точно будут закрываться», — объявил в конце прошлой недели вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Сроки этого решения чиновник не уточнил, отметив, что инициатором всех запретов является Роспотребнадзор. В управлении Роспотребнадзора по Петербургу отказались оперативно прокомментировать ситуацию.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Владелец сети Fitness House Алексей Фурсов сообщил «Ъ», что не получал от чиновников официальной информации о закрытии фитнес-клубов. «Все будет зависеть от мер и ограничений, которые будут введены правительством», — отметил он. Исполнительный директор Alex Fitness Артем Курзов также сообщил «Ъ», что в сети не получали никаких уведомлений от государственных органов. «По Петербургу наша посещаемость сократилась на 40%, а продажи абонементов упали на 30−40%», — отметил он. «Пока мы работаем в том же режиме, что и до эпидемии, и не сокращаем количество смен», — указал он.

По информации «Ъ», в одном из объектов сети «Легенда» было установлено ограничение числа посетителей на уровне 50 человек и увеличен срок заморозки абонемента на две недели. Сейчас в Санкт-Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.

По словам Артема Курзова, в этой ситуации участники рынка ожидают от федерального правительства мер господдержки.

На прошлой неделе члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагали следующие меры:

  • налоговые каникулы минимум на полгода,
  • отмена штрафных санкций за несвоевременную оплату налогов,
  • льготное кредитование, компенсация процентов по кредитам,
  • субсидии для сохранения рабочих мест,
  • временное эмбарго на оплату коммунальных услуг.

Но первыми пострадавшими стали операторы фитнес-клубов Москвы. 21 марта все эти заведения, несмотря на то, что они проводили все необходимые меры дезинфекции, закрыты постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой до особого распоряжения. Сами участник рынка говорят, что после закрытия 1,8 тыс. московских фитнес-клубов временно без работы могут остаться около 100 тыс. человек. По их же подсчетам, в Москве общая выручка фитнес-индустрии — 3,6 млрд руб. в месяц, из них около 1,4 млрд руб. уходит на налоговые платежи.

По данным АОФИ, в столице действует 1,8 тыс. фитнес-объектов, где работают 100 тыс. человек.
Читайте также
Медведева показала, как поддерживает форму дома во время карантина: видео

В других регионах власти отреагировали не так жестко. На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин скорректировал свой указ № 27 «О введении режима повышенной готовности». Предписано временно приостановить проведение любых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных «с участием граждан в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них)». «Установить, что распространение COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности», — отмечено в указе губернатора. По этому указу в регионе до особого распоряжения приостановили на карантин работу музеев, театров, библиотек, а также государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОК, бассейнов, спортивных залов).

Были отменены все спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. Но частные фитнес-центры пока работают, но ввели в начале недели повышенные меры безопасности: дезинфекцию помещений, проветривание, ежедневную проверку тренеров на симптомы ОРВИ.

В Свердловской области по указу губернатора все организации и учреждения могут принимать не более 50 человек одновременно, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там уточнили, что до руководства организаций и учреждений доведена информация о проведении усиленной дезинфекции помещений. Режим повышенной готовности, который запрещает проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, был введен в Свердловской области 18 марта. Накануне бассейн во Дворце молодежи Екатеринбурга заявил о временном прекращении работы с 23 марта и до особого распоряжения Росздравнадзора. Предположительно, бассейн будет закрыт до 10 апреля. Кроме того, о закрытии до 12 апреля заявил спорткомплекс «Юность». Также до 12 апреля отменены все детские занятия в спорткомплексе «Калининец» и спортивные мероприятия с участием более 50 человек.

Однако крупнейший на Урале аквапарк «Лимпопо» сообщил, что пока продолжит работать в обычном режиме.
Читайте также
В Сети поделились способами сохранения физической формы на карантине

«Несмотря на то, что многие учреждения начинают закрываться на карантин, аквапарк продолжает работать в своем обычном режиме. Мы принимаем меры профилактики и усилили санитарный контроль на всей территории аквапарка, поэтому нашим гостям совершенно нечего опасаться. В аквапарке проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами. Особое внимание мы уделяем поверхностям, с которыми соприкасаются посетители и работники: лестничным перилам, поручням, дверным ручкам и кабинам лифта», — говорится в сообщении аквапарка.

В Дагестане в воскресенье спортзалы и фитнес-клубы еще работали. Но как сообщили «Ъ» в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалистами формируется предписание по усилению мер профилактики коронавируса, в том числе ограничения, касающиеся деятельности в местах массового скопления людей (спортзалы и фитнес-клубы войдут в этот список). Ожидается, что уже 23 марта они вступят в силу.

Халиль Аминов; Константин Куркин, Санкт-Петербург; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Анастасия Реутова, Екатеринбург; Юлия Рыбина, Махачкала.

Мишустин: число зараженных коронавирусом в стране выросло до 438 человек
Во время загрузки произошла ошибка.
11:51 (мск)© Ньюстюб
 ЕС обрушился с обвинениями на Россию из-за коронавируса
«Это будет война на истощение». Сделка России привела к катастрофе
Коронавирус COVID-19
Мишустин объявил новые меры по борьбе с коронавирусом
Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Россия ограничила авиасообщение с Турцией, Таиландом, Вьетнамом, Индонезией и Японией
В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Bank of America: в США начался экономический кризис
Курс доллара резко вырос
В Москве изменили схему диагностики коронавируса
В США придумали слово для паникующих из-за коронавируса людей
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в апреле
На игровых платформах Mail.ru разыграют 600 смартфонов iPhone 11
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 232
За друзей . 177
Дуэль! С трех шагов! 163
Школа выживания 150
Кино
Известная актриса рассказала, что Валерия обманом попала на ТВ Татьяна Абрамова раскрыла тайну певицы в программе «Секрет на миллион»
Новости партнеров
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Популярные темы на «Детях»
Мечты наши 158
"Вирус в короне" 136
С детьми в карантине разобрались. А мужа куда? 122
Будущее детей 76
Леди
Лолита поделилась видео из кабинета пластического хирурга Певица удивила подписчиков неожиданным роликом.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь