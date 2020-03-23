Фитнес-клубы в регионах могут закрыться

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
В рамках борьбы с распространением коронавируса вслед за Москвой фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и спортивные объекты для массовых тренировок могут быть закрыты и в других городах страны. Если такие жесткие меры будут приняты и региональными властями, то индустрию ждет коллапс. В столице из-за закрытия всех 1,8 тыс. фитнес-студий без работы останутся примерно 100 тыс. человек, а финансовые потери могут достичь 3,7 млрд руб. в месяц. Без поддержки федерального правительства, куда отраслевая ассоциация уже направила обращение со своими предложениями, участник рынка, по их мнению, не справятся с ситуацией.
«Они (фитнес-клубы.— “Ъ”) точно будут закрываться», — объявил в конце прошлой недели вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Сроки этого решения чиновник не уточнил, отметив, что инициатором всех запретов является Роспотребнадзор. В управлении Роспотребнадзора по Петербургу отказались оперативно прокомментировать ситуацию.
Владелец сети Fitness House Алексей Фурсов сообщил «Ъ», что не получал от чиновников официальной информации о закрытии фитнес-клубов. «Все будет зависеть от мер и ограничений, которые будут введены правительством», — отметил он. Исполнительный директор Alex Fitness Артем Курзов также сообщил «Ъ», что в сети не получали никаких уведомлений от государственных органов. «По Петербургу наша посещаемость сократилась на 40%, а продажи абонементов упали на 30−40%», — отметил он. «Пока мы работаем в том же режиме, что и до эпидемии, и не сокращаем количество смен», — указал он.
По информации «Ъ», в одном из объектов сети «Легенда» было установлено ограничение числа посетителей на уровне 50 человек и увеличен срок заморозки абонемента на две недели. Сейчас в Санкт-Петербурге действует запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
По словам Артема Курзова, в этой ситуации участники рынка ожидают от федерального правительства мер господдержки.
На прошлой неделе члены Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предлагали следующие меры:
- налоговые каникулы минимум на полгода,
- отмена штрафных санкций за несвоевременную оплату налогов,
- льготное кредитование, компенсация процентов по кредитам,
- субсидии для сохранения рабочих мест,
- временное эмбарго на оплату коммунальных услуг.
Но первыми пострадавшими стали операторы фитнес-клубов Москвы. 21 марта все эти заведения, несмотря на то, что они проводили все необходимые меры дезинфекции, закрыты постановлением главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой до особого распоряжения. Сами участник рынка говорят, что после закрытия 1,8 тыс. московских фитнес-клубов временно без работы могут остаться около 100 тыс. человек. По их же подсчетам, в Москве общая выручка фитнес-индустрии — 3,6 млрд руб. в месяц, из них около 1,4 млрд руб. уходит на налоговые платежи.
По данным АОФИ, в столице действует 1,8 тыс. фитнес-объектов, где работают 100 тыс. человек.
В других регионах власти отреагировали не так жестко. На прошлой неделе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин скорректировал свой указ № 27 «О введении режима повышенной готовности». Предписано временно приостановить проведение любых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных «с участием граждан в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них)». «Установить, что распространение COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непреодолимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности», — отмечено в указе губернатора. По этому указу в регионе до особого распоряжения приостановили на карантин работу музеев, театров, библиотек, а также государственных и муниципальных спортивных учреждений (ФОК, бассейнов, спортивных залов).
Были отменены все спортивные соревнования и физкультурные мероприятия. Но частные фитнес-центры пока работают, но ввели в начале недели повышенные меры безопасности: дезинфекцию помещений, проветривание, ежедневную проверку тренеров на симптомы ОРВИ.
В Свердловской области по указу губернатора все организации и учреждения могут принимать не более 50 человек одновременно, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Там уточнили, что до руководства организаций и учреждений доведена информация о проведении усиленной дезинфекции помещений. Режим повышенной готовности, который запрещает проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек, был введен в Свердловской области 18 марта. Накануне бассейн во Дворце молодежи Екатеринбурга заявил о временном прекращении работы с 23 марта и до особого распоряжения Росздравнадзора. Предположительно, бассейн будет закрыт до 10 апреля. Кроме того, о закрытии до 12 апреля заявил спорткомплекс «Юность». Также до 12 апреля отменены все детские занятия в спорткомплексе «Калининец» и спортивные мероприятия с участием более 50 человек.
Однако крупнейший на Урале аквапарк «Лимпопо» сообщил, что пока продолжит работать в обычном режиме.
«Несмотря на то, что многие учреждения начинают закрываться на карантин, аквапарк продолжает работать в своем обычном режиме. Мы принимаем меры профилактики и усилили санитарный контроль на всей территории аквапарка, поэтому нашим гостям совершенно нечего опасаться. В аквапарке проводится обработка всех поверхностей дезинфицирующими средствами. Особое внимание мы уделяем поверхностям, с которыми соприкасаются посетители и работники: лестничным перилам, поручням, дверным ручкам и кабинам лифта», — говорится в сообщении аквапарка.
В Дагестане в воскресенье спортзалы и фитнес-клубы еще работали. Но как сообщили «Ъ» в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалистами формируется предписание по усилению мер профилактики коронавируса, в том числе ограничения, касающиеся деятельности в местах массового скопления людей (спортзалы и фитнес-клубы войдут в этот список). Ожидается, что уже 23 марта они вступят в силу.
Халиль Аминов; Константин Куркин, Санкт-Петербург; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Анастасия Реутова, Екатеринбург; Юлия Рыбина, Махачкала.