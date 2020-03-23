В соцсетях описали карантин в шести словах

The Tonight Show: At Home Edition (@JBALVIN) https://t.co/CwLvfP1cKR pic.twitter.com/Qra3SBCS27— jimmy fallon (@jimmyfallon) March 21, 2020
Ведущий американского
Специально для домашних выпусков Фэллон запустил в соцсетях хештег #MyQuarantineInSixWords («Мой карантин в шести словах»). Он попросил пользователей максимально кратко описать свой опыт самоизоляции. Лучшие твиты он пообещал показать в шоу.
Пользователи охотно подхватили эстафету. Они упражняются в острословии, стараясь описать свой карантин, не превышая лимита в 6 слов.
Анна Лысенко