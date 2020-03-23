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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях описали карантин в шести словах

Пользователи подхватили челлендж от Джимми Фэллона.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03

Ведущий американского ток-шоу Tonight Show Джимми Фэллон из-за пандемии COVID-19 отправился в добровольную самоизоляцию. Теперь он снимает шоу прямо дома, а помогает ему вся семья.

Специально для домашних выпусков Фэллон запустил в соцсетях хештег #MyQuarantineInSixWords («Мой карантин в шести словах»). Он попросил пользователей максимально кратко описать свой опыт самоизоляции. Лучшие твиты он пообещал показать в шоу.

Пользователи охотно подхватили эстафету. Они упражняются в острословии, стараясь описать свой карантин, не превышая лимита в 6 слов.

"Забыл, какой сегодня день"
"Съел все вкусняшки"
"Моя собака хочет, чтобы я ушла"
"Исключила ребенка из домашней школы"
"Прощаюсь с летней фигурой"
"Хочу развестись сам с собой"
"Никакой разницы с моей обычной жизнью"
"Учителям нужно платить миллион"
"Домашнее обучение: учителя уволили за пьянство"
"Все интроверты сорвали джекпот"
"Холодное сердце" на повторе. Пожалуйста, пришлите помощь
"Не мылся три дня"
"Помогите! Муж думает, что он забавный"
"Помогите, я на карантине вместе с мамой"
"Вспомнила, какой у меня настоящий цвет волос"
"Поговорил сегодня с женой"

Анна Лысенко

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