Для россиян на изоляции запустили портал «все.онлайн» с цифровыми сервисами

Сервис запущен Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке крупнейших российских
«Информация сгруппирована по различным типам потребностей и жизненным ситуациям — от заказа еды и продуктов питания до обучения и получения медицинских консультаций онлайн», — говорится в сообщении.
В каталог вошли сервисы телемедицины Smartmed от МТС и Docdoc от Сбербанка, видеосервисы ivi и Okko, развлекательные
Кроме того, для учащихся доступны продукты Учи.ру Inlearno, а 1С предоставила бесплатный доступ к аудиокнигам из школьной программы по литературе и списку по внеклассному чтению. «Почта России» предлагает сервис бесконтактной доставки посылок до двери и другие почтовые услуги, которые актуальны для современной эпидемиологической ситуации.
На момент запуска сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. Каталог будет пополняться, пообещали в Минкомсвязи. Большинство собранных на порталах все.онлайн и vseonline.online
Ссылка на ресурс размещена также на Едином портале госуслуг, где сейчас зарегистрировано 105 млн пользователей.
Ранее в понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ обеспечит россиянам бесплатный доступ к различным цифровым ресурсам, собрав их на одной