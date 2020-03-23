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12:57 (мск), источник: Игры Mail.ru

На игровых платформах Mail.ru Group разыграют 600 смартфонов iPhone 11

Компания также дарит внутриигровые бонусы и проводит дистанционные киберспортивные турниры.

Площадки Mail.ru Group, среди которых MY.GAMES, «ВКонтакте» и «Одноклассники», запустили кампанию #ИграемДома. Ее цель — напомнить о важности пребывания дома для снижения темпов распространения коронавируса в России.

В рамках акции площадки выделят ресурсы на сумму, эквивалентную 200 млн рублей. 60 млн российских геймеров получат доступ к специальным ежедневным бонусам и наградам сразу в десятках игр на платформах Mail.ru Group. Число игр-участников будет постоянно расти и обновляться.

Сюжет
Коронавирус COVID-19

Кроме того, среди участников акции #ИграемДома разыграют 600 смартфонов iPhone 11. Устройства распределят между тремя площадками, а победителям их бесплатно доставит «AliExpress Россия».

Разработчики игр, которые примут участие в кампании, получат бесплатное продвижение с многомиллионным охватом в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и через маркетинговые каналы MY.GAMES.

Кампанию также поддержал стратегический партнер Mail.ru Group — Федерация компьютерного спорта России. Для поклонников киберспорта организована серия бесплатных соревнований по популярным дисциплинам с общим призовым фондом более двух миллионов рублей. Ежедневные онлайн-турниры #ИграемДома начнутся 28 марта, а расписание матчей составлено таким образом, чтобы не мешать удаленной работе или дистанционному обучению.

«Каждый из нас может оказать посильную помощь в борьбе с распространением COVID-19, оставаясь дома и избегая ненужных контактов. С этим призывом сегодня выходят не только официальные организации, но и сами работники медицинских учреждений, принимающие на себя основной удар. Мы понимаем, что справиться с постоянным пребыванием в четырех стенах гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оно может стать для людей дополнительным источником стресса и психологического дискомфорта в этой и без того непростой ситуации. Мы хотим оказать поддержку всему сообществу в эти дни, поблагодарить за решительность и немного скрасить пребывание людей в условиях карантина. Мы призываем все компании, издающие игры в России, присоединиться к нашей инициативе», — рассказал Владимир Никольский, операционный директор Mail.ru Group.

В компании надеются, что благодаря акции миллионы жителей России не только получат напоминание о важности мер профилактики коронавируса, но и смогут приятно провести время дома за любимыми играми. Узнать больше о подарках в рамках кампании #ИграемДома можно на специальных страницах MY.GAMES, «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Илья Маховиков

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