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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи сделали важную находку времен Крымской войны

Она войдет в экспозицию Музея обороны Севастополя.

Источник: Институт археологии РАН

В Севастополе обнаружены хорошо сохранившиеся остатки оборонительных сооружений времен Крымской войны, сообщают в Институте археологии РАН.

Находка сделана в районе памятника «Солдат и матрос». Исследователи обнаружили фрагменты мощных каменных цоколей, не менее 6 амбразур для орудий батареи, а также колодец с подземной галереей, ведущей в сторону моря.

Источник: Институт археологии РАН

Среди предметов, обнаруженных при раскопках — осколки мортирных бомб, свинцовые пули и ядра.

Найденные инженерные сооружения относятся к батарее № 8. Она была построена в начале XIX века для усиления обороны рейда Севастопольской бухты. Считалось, что эти сооружения не сохранились, так как участок сильно перестраивали, начиная с 60-х годов прошлого столетия.

Источник: Институт археологии РАН

«Работы еще не закончены, но уже очевидно, что после консервационно-реставрационных работ сооружения батареи № 8 могут стать одним из ярких пунктов экспозиции Музея обороны Севастополя», — сказал руководитель работ Сергей Ильяшенко.

Работы планируется завершить к концу марта этого года.

Анна Лысенко

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