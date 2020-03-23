13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи сделали важную находку времен Крымской войны
Она войдет в экспозицию Музея обороны Севастополя.
В Севастополе обнаружены хорошо сохранившиеся остатки оборонительных сооружений времен Крымской войны, сообщают в Институте археологии РАН.
Находка сделана в районе памятника «Солдат и матрос». Исследователи обнаружили фрагменты мощных каменных цоколей, не менее 6 амбразур для орудий батареи, а также колодец с подземной галереей, ведущей в сторону моря.
Среди предметов, обнаруженных при раскопках — осколки мортирных бомб, свинцовые пули и ядра.
Найденные инженерные сооружения относятся к батарее № 8. Она была построена в начале XIX века для усиления обороны рейда Севастопольской бухты. Считалось, что эти сооружения не сохранились, так как участок сильно перестраивали, начиная с 60-х годов прошлого столетия.
«Работы еще не закончены, но уже очевидно, что после
Работы планируется завершить к концу марта этого года.
Анна Лысенко