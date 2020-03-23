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13:42 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве рассказали, когда снизится распространение коронавируса

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано349 211+37 223
Скончалось15 307+1 900
Выздоровело100 165+6 375
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

При этом он уточнил, что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение.

Дайте отпор вирусу
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией.

Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 292 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 341 тысячи человек по всему миру, 14 765 погибли, почти 99 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там скончались уже 5476 человек), следом за ней расположились КНР, Испания, Иран и Франция.

В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.

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