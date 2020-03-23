13:42 (мск), источник: РИА Новости
В Минздраве рассказали, когда снизится распространение коронавируса
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Активность нового коронавируса должна резко упасть в
При этом он уточнил, что вирус вряд ли исчезнет полностью, так как уже получил широкое распространение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией.
Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 292 тысяч человек, 12,7 тысячи умерли.
По данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подвержены более 160 стран, заражено свыше 341 тысячи человек по всему миру, 14 765 погибли, почти 99 тысяч вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (там скончались уже 5476 человек), следом за ней расположились КНР, Испания, Иран и Франция.
В России общее число пациентов с COVID-19 достигло 438 человек (262 из них — в столице), 17 выздоровели, порядка 52 тысяч находятся под наблюдением.