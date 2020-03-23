Испанские полицейские развлекают людей во время карантина (видео)

В середине марта правительство Испании ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Местным жителям запрещено выходить на улицу без уважительной причины, а потому улицы городов и деревень сейчас выглядят пустыми и безжизненными.
Запертые в своих квартирах и домах испанцы развлекают себя как могут, в том числе концертами на балконах.
Свой вклад в повышение «боевого духа» и поддержании хорошего настроения решили внести и полицейские. В соцсетях в конце марта появилось видео, снятое на Майорке.
Полицейские на двух машинах ездят по пустым улицам, и устраивают небольшие представления для местных жителей, наблюдающих за ними с балконов и окон. Стражи правопорядка играют на гитаре, поют песни в микрофон и танцуют, подбадривая людей на карантине.
Как стало известно, полицейские на видео — работники Департамента полиции Альгайды. Они рассказали журналистам, что устраивают
Екатерина Гура