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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские полицейские развлекают людей во время карантина (видео)

Они поют песни и танцуют на пустых улицах.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03

В середине марта правительство Испании ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Местным жителям запрещено выходить на улицу без уважительной причины, а потому улицы городов и деревень сейчас выглядят пустыми и безжизненными.

После недели карантина премьер-министр Испании Педро Санчес продлил его до 15 апреля.

Запертые в своих квартирах и домах испанцы развлекают себя как могут, в том числе концертами на балконах.

Свой вклад в повышение «боевого духа» и поддержании хорошего настроения решили внести и полицейские. В соцсетях в конце марта появилось видео, снятое на Майорке.

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Майорка

Полицейские на двух машинах ездят по пустым улицам, и устраивают небольшие представления для местных жителей, наблюдающих за ними с балконов и окон. Стражи правопорядка играют на гитаре, поют песни в микрофон и танцуют, подбадривая людей на карантине.

Как стало известно, полицейские на видео — работники Департамента полиции Альгайды. Они рассказали журналистам, что устраивают мини-концерты днем в разных частях города, помогая людям морально справиться с вынужденной самоизоляцией.

Екатерина Гура

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