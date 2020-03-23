Протоиерей РПЦ объяснил, почему пришел на проповедь в противогазе

«Я так захотел, такой мой каприз. Я считаю, что это психоз. И психоз раскрученный, я плевал на ваши психозы. Вам же можно бесноваться всем, а почему мне нельзя посмеяться над вашим беснованием?» — объяснил Ткачев.
Он добавил, что не будет извиняться перед людьми, которые сочли его поступок резким и оскорбительным:
Кто меня хочет обвинять — пусть обвиняет на здоровье, я на него не обижаюсь. У нас умирает масса людей от самых разных болезней каждый день. За что мне извиняться? Я придумал этот коронавирус? Он протек из
какой-толаборатории военной, пусть извиняются те, кто его загнал к нам.
Ранее журналист Роман Голованов опубликовал в своем Instagram видео, на кадрах которого Ткачев выходит к прихожанам и снимает противогаз под смех окружающих.