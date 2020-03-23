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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде обнаружен фрагмент древнейшего континента

На Баффиновой Земле в Канаде ученые обнаружили фрагменты древней континентальной плиты, которая существовала до образования современных материков.

Баффинова Земля — северный канадский остров, крупнейший в стране и пятый в мире по площади. Из-за суровых условий на нём проживает всего около 11 тысяч человек.

На острове проводили разведочное бурение в поисках алмазов. Исследователи изучили 120 образцов горных пород, полученных во время этой разведки. Они обнаружили уникальную «минеральную подпись», которую никак не ожидали здесь найти.

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Кимберлиты — магматические горные породы, которые иногда содержат алмазы промышленных концентраций — показали, что под современной Баффиновой Землей сохранились фрагменты древней платформы — Североатлантического кратона (North Atlantic Craton), существовавшей до раскола около 150 миллионов лет назад.

Это кусок литосферной породы, относящийся к архейскому эону — одному из четырёх эонов истории Земли, охватывающему время от 2,5 до 4 млрд лет назад.

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Полученные образцы — одни из лучших экспонатов самой ранней континентальной коры Земли.

Анна Лысенко

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