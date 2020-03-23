17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде обнаружен фрагмент древнейшего континента
На Баффиновой Земле в Канаде ученые обнаружили фрагменты древней континентальной плиты, которая существовала до образования современных материков.
Баффинова Земля — северный канадский остров, крупнейший в стране и пятый в мире по площади.
На острове проводили разведочное бурение в поисках алмазов. Исследователи изучили 120 образцов горных пород, полученных во время этой разведки. Они обнаружили уникальную «минеральную подпись», которую никак не ожидали здесь найти.
Это кусок литосферной породы, относящийся к архейскому эону — одному из четырёх эонов истории Земли, охватывающему время от 2,5 до 4 млрд лет назад.
Полученные образцы — одни из лучших экспонатов самой ранней континентальной коры Земли.
Анна Лысенко