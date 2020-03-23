19:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пережить карантин: на шотландский остров ищут управляющего за 1300 евро в месяц
Жить там нужно с апреля по октябрь.
В Шотландии появилась вакансия, которая заинтересует многих, в связи с масштабным карантином по всему миру. Там на работу требуется управляющий одним из самых отдаленных и необычных островов под названием Скай.
Этот остров обладает почти марсианскими пейзажами и пользуется большой популярностью у туристов, но, судя по всему, в ближайшие несколько месяцев у смотрителя будет отличная самоизоляция, пишет Daily Mail.
Работодатель предлагает занятость с апреля по октябрь 2020 года.
Главные требования к соискателю — разрешение на работу в Евросоюзе и водительские права. В его обязанности будет входить управление недвижимостью на острове, встреча гостей, их заселение и поддержание порядка.
Работодатель также уточняет, что предпочтение будет отдаваться семейным парам среднего возраста, которые захотят переехать на остров вдвоем.
Екатерина Гура