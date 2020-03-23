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23 марта, источник: Коммерсантъ

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано372 563+43 288
Скончалось16 380+2 004
Выздоровело100 885+5 229
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
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«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил господин Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

Он призвал не бояться коронавируса и не нагнетать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций. Он напомнил, что человечество пережило за свою историю очень много эпидемий и пандемий.

Он также призвал развивать региональную медицину. Леонид Рошаль напомнил, что при катастрофах и других ЧС больных везут в московские больницы из различных регионов. «А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире число заразившихся новым видом коронавируса превысило 330 тыс. человек, более 14 тыс. умерли. В настоящее время в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание выявлено в 48 субъектах РФ, больше всего зараженных в Москве — 262 человека. Выздоровели 17 человек, один человек умер.

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