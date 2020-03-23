Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил господин Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».
Он призвал не бояться коронавируса и не нагнетать нервозную атмосферу, поскольку смертность от этого вируса меньше, чем от многих других инфекций. Он напомнил, что человечество пережило за свою историю очень много эпидемий и пандемий.
Он также призвал развивать региональную медицину. Леонид Рошаль напомнил, что при катастрофах и других ЧС больных везут в московские больницы из различных регионов. «А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире число заразившихся новым видом коронавируса превысило 330 тыс. человек, более 14 тыс. умерли. В настоящее время в России зарегистрировано 438 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание выявлено в 48 субъектах РФ, больше всего зараженных в Москве — 262 человека. Выздоровели 17 человек, один человек умер.