ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тыс. Пандемия коронавируса усиливается, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В ВОЗ поступили сообщения более чем о 300 тыс. случаев COVID-19. Пандемия ускоряется», — отметил он.
Гебрейесус также обратил внимание на дефицит медицинских защитных средств, призвав к «политической координации на глобальном уровне». «На этой неделе я обращусь к главам государств и правительств стран “двадцатки”. Среди прочих вопросов я попрошу их работать вместе в целях увеличения производства, избегать запретов на экспорт и обеспечить равенство в распределении на основе потребностей», — сказал он.
«Нам нужно единство среди стран G20, на которые приходится более 80% мирового ВВП», — отметил гендиректор. «Политическая приверженность [борьбе с коронавирусом] среди стран “двадцатки” означает очень сильную солидарность, которая может помочь нам продвигаться вперед и бороться с этой пандемией настолько активно, насколько возможно», — констатировал Гебрейесус.