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17:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: миллениалы тоже часто оказываются в больнице

В то время как люди по всему миру изолируют себя в карантине, пьяные студенты устраивают вечеринки на пляжах Майами во Флориде. Молодые люди часто думают, что они неуязвимы, но это не так.

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В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано395 647+46 436
Скончалось17 240+1 933
Выздоровело103 317+3 152
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: GETTY IMAGES

Молодые люди часто думают, что они неуязвимы, но это не так.

«Если я подцеплю коронавирус, значит так тому и быть. И я не позволю этому помешать мне радоваться жизни», — сказал на камеру один очень краснолицый молодой человек. Видео разошлось по интернету и возмутило пользователей.

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Многие в США задаются вопросом, достаточно ли доходчиво медики объясняют молодым людям ситуацию с вирусом.

Данные о ранних случаях, зарегистрированных в стране, говорят о том, что он не менее опасен для молодых, чем для всех остальных.

Новые данные

На данный момент проводится недостаточно тестирования, чтобы точно сказать, кто более подвержен заражению и каковы механизмы передачи вируса.

До сих пор медики делали приблизительные прогнозы по возрастным группам, и считалось, что молодых пациентов будет незначительное число.

Однако последний доклад Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) показывает, что соотношение может быть совсем иным.

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Авторы доклада проанализировали 2500 подтвержденных случаев коронавируса и отметили, что 20% заболевших — люди в возрасте 20−44 лет и 38% — от 20 до 54 лет.

По их данным, 20−30-летние не намного реже попадают в больницы, чем 50−60-летние.

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При этом, действительно, большинство умерших от Covid-19 — пожилые люди. 14,8% всех смертельных случаев в мире приходятся на пациентов старше 85 лет и лишь 0,2% на тех, кому нет 40.

Но это не означает, что молодой организм не может подцепить вирус или переносит заболевание в более легкой форме.

Авторы доклада CDC также отмечают, что лишь немногие молодые пациенты с диагнозом Covid-19 оказались в интенсивной терапии, обычно у них заболевание протекает в менее тяжелой форме. Но и они все равно создают нагрузку на систему здравоохранения.

По официальным данным, опубликованным на прошлой неделе в Италии, 12% заболевших, доставленных в реанимации, относятся к возрастной группе 19−50 лет. Информация, поступающая из Франции, также говорит о том, что число зараженных среди молодежи растет.

Некоторые эксперты при этом призывают сдержанно относиться к новым данным.

По статистике, среди молодежи меньше случаев заражения Covid-19, но любой человек независимо от возраста может быть носителем | Источник: GETTY IMAGES

Марк Липситц, профессор эпидемиологии из Гарвардской школы здравоохранения, в комментарии Би-би-си сказал, что удивлен решением CDC выпустить такой доклад.

Тестирование в США и во многих других странах мира проводилось только в трех определенных группах: среди людей, вернувшихся из зоны эпидемии; среди тех, кто контактировал с людьми с подтвержденным диагнозом, и в случае появления ярко выраженных симптомов.

Данные во всех трех категориях собирались разными методами, и делать выводы на их основе неверно, так как нет целостной картины, считает эксперт.

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«Думаю, точно можно сказать, что в целом у молодых людей болезнь протекает в более легкой форме, но и среди них могут быть очень тяжелые случаи», — говорит профессор Липситц.

Поэтому, считает эксперт, в данном случае не применима стратегия выработки «группового иммунитета». Молодежь — очень многочисленная группа, даже небольшой процент тяжелых больных среди них — это много в абсолютных цифрах.

Вселяет надежду тот факт, что дети и подростки почти не попадают в больницу с коронавирусом. Статистика всех без исключения стран показывает, что население младше 19 лет в гораздо меньшей степени подвержено Covid-19. Ученые пока не понимают, почему так происходит.

Последние данные также показывают, что молодые и здоровые, даже сами не болея, могут быть носителями вируса и передавать его людям из групп риска — пожилым и страдающим хроническими заболеваниями.

ВОЗ и власти США продолжают призывать: мойте руки, дистанцируйтесь друг от друга и избегайте вечеринок на Майами-Бич

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