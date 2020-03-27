Как смертельные эпидемии меняли историю человечества

Заразные болезни всегда были спутниками нашей цивилизации. Как люди реагировали на них раньше? Как пандемии чумы и холеры приводили к переменам в повседневной жизни человеческого общества? Связано ли их возникновение с климатическими изменениями? Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Елена Бергер.
«Лента.ру»: Какая из всех известных пандемий оказала наибольшее влияние на дальнейший ход истории?
Елена Бергер: Этот вопрос кажется мне не вполне корректным. В чем измерять это влияние? В людских потерях? В экономических? В появлении новых культурных форм и сюжетов? Наиболее «влиятельной» пандемией обычно все сразу называют Черную смерть, но возможно, это объясняется мощным культурным следом, который она оставила.
Можно ли сказать, что пандемии — это неизменный и неизбежный спутник глобализации?
Если и не неизбежный, то весьма типичный. Что же касается неизменности, то пандемии, напротив, чрезвычайно разнообразны, природный мир не перестает удивлять. Пандемии же все разные: и по возбудителю, и по скорости, и механизму передачи, и по клинической картине, да и по летальности. Чума, проказа, тиф, сифилис, оспа, холера, разные формы гриппа — и человечество никогда заранее не знает, что это будет и как с этим сосуществовать.
Все волны пандемий — это были нашествия одного и того же штамма (или его подвида) или же каждый раз человечество сталкивалось с вирусом-мутантом?
Конечно же, нет. Но если вы имеете в виду именно чуму, то и здесь вопрос остается открытым. Разные волны чумы весьма отличаются друг от друга, так что некоторые историки медицины сомневаются, например, в картине Черной смерти. Мы привыкли считать переносчиками чумы крыс. В источниках XVII века описаны полчища крыс, которые бегают по городам, а в XIV веке ни Боккаччо, ни другие классические авторы про крыс ничего не говорят. Хотя, возможно, крысы были деталью пейзажа по умолчанию и не заслуживали отдельного упоминания. Но по поводу мутаций вируса — вопрос не ко мне, а к вирусологам.
Какая из инфекционных болезней Средневековья и Нового времени считалась самой коварной и опасной?
Что касается Средневековья, вы не поверите, но я назову проказу. В том числе и потому, что прокаженные для средневекового общества были серьезным фактором страха. Они подвергались стигматизации: прокаженный опасен не только как возможный источник заражения, он сам по себе страшен, ибо проказа пробуждает в человеке самое худшее, что в нем есть.
Они жаждут отомстить миру, они агрессивны, они отравляют питьевую воду (один из мифов), они терзаемы неутолимой похотью и опасны для женщин — ну и так далее.
Что же касается Нового времени, думаю, что это холера. Она развивалась молниеносно, а причины ее распространения до открытий Пастера и Коха были непонятны. Если посмотреть, например, художественную литературу с описанием холерных эпидемий, то картина рисуется страшная.
Почему сейчас при пандемии коронавируса COVID-19 в группе риска в основном пожилые, а, например, «испанка» больше убивала молодых людей в возрасте от 20−40 лет?
В случае с «испанкой» это объясняется просто: тогда шла Первая мировая война, и ее фронты стали основным местом скопления людей и их интенсивных контактов. Пожилых людей и вообще населения было в целом меньше, как и продолжительность жизни в начале ХХ века. Образ жизни у пожилого контингента, думаю, был менее активен, чем сейчас. Но вопросы по коронавирусу — это не ко мне.
Какие стереотипы массового сознания воспроизводились при больших эпидемиях?
Стереотип первый: бежать от болезни! Как писал итальянский гуманист Марсилио Фичино, cito, longe, tarde — бежать быстро, далеко, возвращаться поздно. Как вы понимаете, это и разносило болезнь.
Стереотип второй: поиск виноватых. В экстремальные периоды всегда обостряется конспирология. Появляются самые фантастические представления: прокаженные нарочно всех заражают, евреи травят колодцы — и от этого появляется чума, врачи нарочно морят народ в карантинах, священники не так молятся, по нашей деревне прошла незнакомая старушка в черном платке.
Стереотип третий: эпидемию можно прекратить мгновенно. Существует некто, владеющий тайным знанием, достаточно его найти и попросить, и он всех немедленно излечит. Всплеск недоверия к официальной медицине и рост популярности всякого рода шарлатанов — это все про эпидемии.
Существовали еще и врачебные стереотипы. Медицина ведь очень консервативна, врачи всегда лечат «как учили», и трудно было поверить, например, что инфекционные заболевания вызываются какими-то там микроорганизмами, да еще вполне конкретными для каждой болезни. Но это отдельная история.
Чем пандемия чумы в Европе отличалась от ситуации на Руси в XIV веке? И сильно ли отличалась?
Ощущение такое, что Русь была затронута пандемией в меньшей степени, возможно, из-за меньшей плотности населения и более холодного климата. Она была не так опустошительна, как в Европе, хотя, конечно, Руси досталось тоже.
Это правда, что печально известной Марсельской чумы 1720 года можно было бы избежать, если бы власти сразу приняли бы адекватные меры, а не стали бы ее замалчивать для предотвращения паники?
Это далеко не единственный в истории случай, когда карантинные меры запаздывают. В Марселе врачи чуму сначала не опознали, поскольку не видели ее вживую, а только учили по книгам. Поэтому они решили, что матросы на корабле умерли от дурного питания, а потом власти испугались экономического ущерба от закрытия крупного порта.
В 1911 году случилась вспышка холеры в Неаполе, а поскольку Италия собиралась отмечать годовщину объединения страны, все были заняты юбилеем, а не холерой. Закончилось это плохо. Про это, кстати, написана новелла Томаса Манна «Смерть в Венеции» — там герой умирает, поев свежей клубники. Для холеры это классика.
Расскажите про пандемию холеры, возникшую в Индии, косвенным результатом которой стала пушкинская Болдинская осень. Как она появилась и распространилась в Россию и в Европу?
Холера в Европе в XIX веке — это следствие промышленного переворота. Возникли новые виды транспорта (железные дороги, пароходы), благодаря которым перемещения людей и грузов совершались быстро и эффективно. С другой стороны, быстрая урбанизация и неудовлетворительное санитарное состояние больших городов, в особенности их бедных районов, создавали питательную среду для холерного вибриона. Поскольку до Пастера и Коха эпидемические заболевания объяснялись «дурным воздухом», то надлежащие меры своевременно приняты не были. А оказалось, что все дело в воде.
Это правда, что тогдашней мутации холерного вибриона в Индостане способствовала резкая смена засухи и муссонных дождей после извержения вулкана Тамбора в 1815 году?
Про извержение вулкана не знаю, но все может быть. Существует версия, что все пандемии начинаются с резких климатических изменений.
Как пандемии меняли жизнь человечества и его повседневные привычки? Какой след они оставляли? Я читал, что эпидемия холеры в XIX веке немало поспособствовала борьбе с антисанитарией в городах и устройством там водопроводов и канализации.
Да, первая волна холеры была связана с попытками построить в больших городах сливную канализацию вместо выгребных ям. А до этого сточные воды без очистки спускались прямо в реки. Здесь интересен британский опыт: врач Джон Сноу доказал, что причиной холеры может быть вода, Эдвин Чедвик инициировал санитарные реформы в Лондоне.
Можно ли сказать, что натуральная оспа, сыпной тиф и чума сейчас окончательно побеждены?
Считается, что натуральной оспы сейчас не существует, а против тифа и чумы существует лечение. Давайте надеяться, что это так и есть.