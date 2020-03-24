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00:36 (мск), источник: Ведомости

«Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний

Основатель сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров раскритиковал решение российских властей включить «Макдоналдс» в список системообразующих компаний. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять 10 крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно? — написал Гончаров. — Америка нам санкции, а мы им поддержку бизнеса на нашей территории. Аплодирую стоя!».

Российские власти решили увеличить в три раза список системообразующих предприятий («Ведомости» ознакомились с копией документа). До сих пор в перечне было почти 200 предприятий, теперь список увеличился до 600. Например, в него вошли «Вкусвилл», IKEA, авиакомпании, «Макдоналдс» и «Бургер Кинг».

Всего в России 737 «Макдоналдсов», в российском подразделении американской компании работает более 60 000 сотрудников. «Теремок» состоит из 315 ресторанов, всего в компании работает 4900 сотрудников.

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