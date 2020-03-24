Накопления среднего россиянина упали до четырехлетнего минимума

Из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация усугубится, реальные доходы граждан сократятся и копить станет еще сложнее, считают эксперты.
Также авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 17,6 млн человек, или около 12% граждан, по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума.
Опрошенные эксперты пояснили: сокращение сбережений вызвано стагнацией реальных располагаемых доходов населения и инфляцией. Из-за коронавируса и падения цен на нефть ситуация усугубится, отмечают они.
По словам старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Максима Паршина, резкий рост сбережений в 2015-м связан с тем, что население в посткризисный период пыталось копить, а в дальнейшем при стабилизации экономики накопления начали таять из-за растущих крупных трат при покупке автомобиля, техники или турпутевок.
Вирусный фактор, как и обвал нефтяных цен, может помешать планам правительства по ускорению роста экономики за счет нацпроектов и масштабных госинвестиций, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Вынужденные меры в борьбе с COVID-19 могут привести к простою предприятий и потере населением источников заработка. Тогда к концу года реальные доходы упадут на 0,5−2,5%, полагает он.