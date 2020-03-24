Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Как объяснили в РВК, существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от их проходимости и функции дыхания, поэтому 25−65% и более дозы лекарственного препарата оседает в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления.
Отличительной особенностью новых ингаляторов является то, что аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повысится, пояснил основатель PM&HM Олег Абдиев.
«Во-вторых, наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии», — добавил он.
Стоимость таких ингаляторов составит от трех тысяч рублей. Устройство уже проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами планируется оборудовать государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС. Апробация предложенных решений планируется в пилотных регионах на базе медицинских учреждений.
«Применение данной методики наиболее актуально при остром респираторном