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09:11 (мск), источник: РИА Новости

Ученые придумали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК).

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА "Новости"

Как объяснили в РВК, существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от их проходимости и функции дыхания, поэтому 25−65% и более дозы лекарственного препарата оседает в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления.

Отличительной особенностью новых ингаляторов является то, что аэрозоль подается только непосредственно перед вдохом пациента, поэтому препарат не оседает в дыхательных путях и эффективность лечения существенно повысится, пояснил основатель PM&HM Олег Абдиев.

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«Во-вторых, наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии», — добавил он.

Стоимость таких ингаляторов составит от трех тысяч рублей. Устройство уже проходит испытания для госрегистрации. Ингаляторами планируется оборудовать государственные медучреждения, в том числе по программам ОМС. Апробация предложенных решений планируется в пилотных регионах на базе медицинских учреждений.

«Применение данной методики наиболее актуально при остром респираторном дистресс-синдроме, когда в легких в ответ на воспаление высвобождаются в большом количестве противовоспалительные протеазы и токсические метаболиты кислорода. Это приводит к повреждению эндотелия капилляров и эпителия альвеол, и как результат возникает гипоксия. Ингаляция данным способом позволяет увеличить скорость воздействия лекарственных препаратов, тем самым повысить эффективность терапии», — приводит РВК слова профессора, доктора медицинских наук Владимира Краснова.

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