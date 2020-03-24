Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Федеральное
По ее словам, разработка завершилась еще в конце февраля, а на этой неделе планируется передать на государственную регистрацию все необходимые документы.
Отмечается, что новинки сократили время, которое необходимо на исследование. Пробоподготовка занимает всего 15 минут, а полное исследование — 90 минут. Раньше на анализ необходимо было 4−4,5 часа.
Также Скворцова рассказала, что в агентстве ведется активная работа над вакциной, появление которой можно ожидать уже через 11 месяцев, сейчас она готовится к испытаниям на хорьках.