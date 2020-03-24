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05:49 (мск), источник: РИА Новости

В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом

ПЕКИН, 24 мар — РИА Новости. Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 4 735 человек, при этом более 90% всех зараженных выздоровели, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано381 293+45 293
Скончалось16 571+1 930
Выздоровело101 344+3 010
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
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Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 171, из них 73 159 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших.

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Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,87%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались, смертность составила 4,66%.

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,04%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3277 человек, смертность в среднем по стране составила 4,03%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.

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