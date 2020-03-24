В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом

Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 171, из них 73 159 человека излечились и были выписаны из больниц, что составляет 90,13% от общего числа заболевших.
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 370 случаев заражения, из них 117 с летальным исходом, смертность составила 0,87%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, был выявлен 67 801 случай заражения, 3160 человек скончались, смертность составила 4,66%.
При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 5,04%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3277 человек, смертность в среднем по стране составила 4,03%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта сообщил, что пик эпидемии в стране пройден.