Туристы не хотят возвращаться с Бали в охваченные эпидемией страны

По данным индонезийского министерства законности и прав человека, 1 830 иностранцев обратились в районные иммиграционные отделы с просьбами о продлении виз по программе emergency stay permit (разрешение на пребывание по чрезвычайным обстоятельствам), сообщает издание.
По словам официального представителя министерства, слова которого приводит издание, до 80% обратившихся за продлением виз — граждане Китая.
На острове Бали с начала эпидемии зарегистрированы только шесть заражений коронавирусом, одно из них — с летальным исходом, напоминает газета. Медики из индонезийского университета Удаяна, наблюдающие за ситуацией на острове, назвали этот факт «трудно объяснимым с научной точки зрения», говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения Индонезии, во всей стране с начала эпидемии новой инфекцией заразились 579 человек, 49 человек умерли от этой инфекции.