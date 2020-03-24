Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
12Киев на карантине
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
09:54 (мск), источник: РИА Новости

Туристы не хотят возвращаться с Бали в охваченные эпидемией страны

БАНГКОК, 24 мар — РИА Новости. Около 2 тысяч туристов из Китая, США и стран Европы обратились к властям индонезийского острова Бали с просьбами о продлении виз в связи с нежеланием и невозможностью вернуться в свои страны, закрывшие границы из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID19, сообщает во вторник интернет-версия газеты Jakarta Post.

Коронавирус COVID-19
10:12 (мск)Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано382 108+40 743
Скончалось16 573+1 815
Выздоровело101 857+2 991
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: AP 2020

По данным индонезийского министерства законности и прав человека, 1 830 иностранцев обратились в районные иммиграционные отделы с просьбами о продлении виз по программе emergency stay permit (разрешение на пребывание по чрезвычайным обстоятельствам), сообщает издание.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

По словам официального представителя министерства, слова которого приводит издание, до 80% обратившихся за продлением виз — граждане Китая.

На острове Бали с начала эпидемии зарегистрированы только шесть заражений коронавирусом, одно из них — с летальным исходом, напоминает газета. Медики из индонезийского университета Удаяна, наблюдающие за ситуацией на острове, назвали этот факт «трудно объяснимым с научной точки зрения», говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Индонезии, во всей стране с начала эпидемии новой инфекцией заразились 579 человек, 49 человек умерли от этой инфекции.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Пандемия COVID-19: ситуация в США и Европе
Во время загрузки произошла ошибка.
10:23 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 09:09 MSK, 24.03
 Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Что нельзя есть во время пандемии коронавируса: совет врачей
Коронавирус COVID-19
В Китае выздоровели более 90% больных коронавирусом
Разносившая коронавирус инфекционист Ставрополья уволена
Мишустин: ответственность за нарушение карантина ужесточат
Мишустин объявил новые меры по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт
В Гидрометцентре дали прогноз о весне и лете в России
В Австралии обнаружили предка всех животных
Акции и нефть дорожают на фоне решений ФРС США
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 233
Дуэль! С трех шагов! 163
К посту о пользе пандемии... 137
Такие врачи... 137
Кино
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса О болезни актриса сообщила 16 марта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Куриленко рассказала, чем излечила коронавирус
Переболевшая коронавирусом актриса рассказала, чем вылечилась
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь