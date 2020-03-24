10:12 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Уточняется, что речь идет о наказании как физических, так и юридических лиц. Этим займутся Минюст, МВД и Минэкономразвития. Срок выполнения указания — до 25 марта.
Также глава кабмина поручил Роспотребнадзору, властям столицы и регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус. «С указанием
Кроме того, Мишустин распорядился принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов, проведенных на базе ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор». Срок исполнения этих поручений — 24 марта.
Помимо этого, Минздрав и Роспотребнадзор должны утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактики, мерах и действиях, которые нужно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в ситуациях, связанных с распространением коронавируса. Срок исполнения — 25 марта.
Также ФТС будет ежедневно предоставлять правительству данные по числу въезжающих в страну грузовиков и очередям на пропускных пунктах, а ФАС и Минкомсвязи поручено отслеживать динамику цен на мобильную связь в связи с «удаленкой».
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.