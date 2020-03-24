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10:12 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин поручил разработать меры наказания за нарушение карантина

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано382 108+40 743
Скончалось16 573+1 815
Выздоровело101 857+2 991
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

Уточняется, что речь идет о наказании как физических, так и юридических лиц. Этим займутся Минюст, МВД и Минэкономразвития. Срок выполнения указания — до 25 марта.

Также глава кабмина поручил Роспотребнадзору, властям столицы и регионов разработать схему ускоренного развертывания лабораторий для тестов на коронавирус. «С указанием референс-центров, на базе которых будет осуществляться подтверждение диагноза», — уточняется в сообщении.

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Кроме того, Мишустин распорядился принять меры, направленные на незамедлительное информирование населения о результатах тестов, проведенных на базе ФБУН «ГНЦ ВБ «Вектор». Срок исполнения этих поручений — 24 марта.

Помимо этого, Минздрав и Роспотребнадзор должны утвердить инструкции и методические указания по работе с населением для информирования о симптомах, профилактики, мерах и действиях, которые нужно предпринимать в социальных учреждениях и на предприятиях в ситуациях, связанных с распространением коронавируса. Срок исполнения — 25 марта.

Также ФТС будет ежедневно предоставлять правительству данные по числу въезжающих в страну грузовиков и очередям на пропускных пунктах, а ФАС и Минкомсвязи поручено отслеживать динамику цен на мобильную связь в связи с «удаленкой».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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