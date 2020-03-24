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09:31 (мск), источник: m24.ru

Из медцентра в Коммунарке за сутки выписали 70 пациентов

На лечении остаются 412 человек.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано382 108+40 743
Скончалось16 573+1 815
Выздоровело101 857+2 991
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
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За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко на своей странице в Facebook.

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Он напомнил, что на лечении остаются 412 человек — за сутки поступило 29.

Пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

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В опросе использована фотография РИА «Новости»
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