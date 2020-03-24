Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
12Киев на карантине
12В Нидерландах уничтожают тысячи цветов
09:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего главу Роскомнадзора назначили гендиректором «Газпром-Медиа»

Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором медиахолдинга «Газпром-Медиа». Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: РИА "Новости"

Совет директоров холдинга назначил Жарова на должность на три года. Должность гендиректора медиахолдинга оказалась вакантной, так как прежний руководитель Дмитрий Чернышенко перешел на пост вице-премьера в правительство Мишустина.

Новость
WhatsApp, YouTube и еще 3 крупных сервиса, которые может заблокировать Роскомнадзор

Жаров около восьми лет, с 2012 года, возглавлял Роскомнадзор.

Вечером 23 марта стало известно, что премьер России Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. О его переходе на руководящий пост в «Газпром-Медиа» ранее сообщали источники.

За время работы Жарова на посту главы Роскомнадзора ведомство предпринимало инициативы, связанные с блокировкой сайтов и публикаций в соцсетях, а также ограничения доступа к крупному торрент-трекеру RuTracker и мессенджеру Telegram.

При участии Роскомнадзора медиахолдинги и интернет-компании подписали меморандум о борьбе с пиратством, позволяющий блокировать ссылки на ресурсы с нелегальным контентом.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Петросян стал отцом
Российские чиновники вместо инвалидов отправили на море своих детей
Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт
В Гидрометцентре дали прогноз о весне и лете в России
Туристы не хотят возвращаться с Бали из-за коронавируса
В Австралии обнаружили предка всех животных
Акции и нефть дорожают на фоне решений ФРС США
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 233
Дуэль! С трех шагов! 163
К посту о пользе пандемии... 137
Такие врачи... 137
Кино
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса О болезни актриса сообщила 16 марта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Куриленко рассказала, чем излечила коронавирус
Переболевшая коронавирусом актриса рассказала, чем вылечилась
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь