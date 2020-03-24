09:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Бывшего главу Роскомнадзора назначили гендиректором «Газпром-Медиа»
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен генеральным директором медиахолдинга «Газпром-Медиа». Об этом сообщается на сайте компании.
Совет директоров холдинга назначил Жарова на должность на три года. Должность гендиректора медиахолдинга оказалась вакантной, так как прежний руководитель Дмитрий Чернышенко перешел на пост
Жаров около восьми лет, с 2012 года, возглавлял Роскомнадзор.
Вечером 23 марта стало известно, что премьер России Михаил Мишустин освободил Жарова от должности главы Роскомнадзора. О его переходе на руководящий пост в «Газпром-Медиа» ранее сообщали источники.
За время работы Жарова на посту главы Роскомнадзора ведомство предпринимало инициативы, связанные с блокировкой сайтов и публикаций в соцсетях, а также ограничения доступа к крупному
При участии Роскомнадзора медиахолдинги и