Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
16В Чехии назвали Европейское дерево года
10Умер Эдуард Лимонов
10:05 (мск), источник: Индикатор

В австралийских отложениях нашли предка всех животных

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили одного из самых первых представителей двусторонне-симметричных, к которым относится подавляющее большинство животных, включая людей. О своей находке авторы сообщили в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Sohail Wasif/UCR

У самых ранних сложных многоклеточных организмов — представителей так называемой вендской биоты, живших в эдиакарском периоде (635 — 541 млн лет назад) — было множество планов строения. Тем не менее, большинство из них не имеют прямого отношения к существующим сегодня животным.

Новость
В Китае нашли старейшую в мире зеленую водоросль

Важнейшим этапом в эволюции последних стало развитие двусторонней симметрии. Она дала организмам возможность эффективно передвигаться и целенаправленно, с помощью общего для всех генетического механизма, видоизменять свои тела. Большая часть животных, от червей до насекомых, динозавров и людей, имеют одну и ту же особенность — двустороннюю симметрию.

Эволюционные биологи, изучающие генетику современных животных, предсказывали, что древнейший предок всех двусторонне-симметричных или билатеральных был простым и маленьким, с рудиментарными органами чувств. Идентификация окаменелых останков такого животного считалось трудной, если не невозможной задачей из-за его размера и низкой сохранности подобных экземпляров.

Но в новом исследовании авторы нашли следы тела одного из древнейших организмов, имеющих двустороннюю симметрию.

Открытие было сделано в отложениях эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет в Нильпене, штат Южная Австралия. Ранее ученые нашли там окаменелые норы и показали, что их мог прорыть двусторонне-симметричный организм, однако его форма и физиология известны не были.

Новость
Биологи открыли многоклеточных животных, которые разучились «дышать»

Палеонтологи Калифорнийского университета в Риверсайде использовали трехмерное лазерное сканирование, которое показало, что прорывший норы организм имел тело в форме правильного цилиндра. На снимках авторы отчетливо увидели голову и хвост со слабо развитой мускулатурой. Длина животного составляла от двух до семи миллиметров, а ширина — от одного до двух с половиной, причем самый крупный из них был размером и формой похож на зернышко риса и как раз подходил под диаметр нор.

Новый организм получил название Ikaria wariootia. Название рода означает «место встречи» на языке коренного населения места находки, народности адняматана. Название вида происходит от ручья Вариота, который проходит от хребтов Флиндерс до станции Нильпена.

Несмотря на свою относительно простую форму, этот организм был сложен по сравнению с другими ископаемыми того периода. Он зарывался в тонкие слои хорошо насыщенного кислородом песка на дне океана в поисках органического вещества. Это указывает на то, что он имел рудиментарные сенсорные способности.

На окаменелых останках можно заметить четко различимые переднюю и заднюю часть организма, которые помогали ему двигаться в определенных направлениях. Также ученые обнаружили небольшие V-образные гребни внутри нор. Этот факт, предположительно, означает, что Ikaria wariootia передвигалась за счет сокращения мышц тела — как черви. Более того, свидетельства смещения отложений в норах и знаки, указывающие на то, что организм питался органикой, позволяют предположить наличие у него кишечного тракта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Мишустин поручил ужесточить наказание за нарушение карантина
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт
В Гидрометцентре дали прогноз о весне и лете в России
Туристы не хотят возвращаться с Бали из-за коронавируса
Акции и нефть дорожают на фоне решений ФРС США
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Авто
С российских дорог уберут шлагбаумы и пункты оплаты Новая система оплаты проезда поможет сэкономить не только время, но и деньги
Кино
Ольга Куриленко заявила об излечении от коронавируса О болезни актриса сообщила 16 марта
Новости партнеров
Победа над коронавирусом: звезда выложила проверенный рецепт излечения
Коронавирус боится народных средств. Озвучено каких
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Дети
74-летний Петросян прокомментировал новость о рождении ребенка Юморист не стал отрицать отцовство
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Отдых с миллионершей закончился для Шаляпина врачебным кабинетом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь