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11:34 (мск), источник: Ведомости

Власти Китая отменят карантин в провинции Хубэй

Китай с 25 марта снимет карантин с провинции Хубэй, откуда началось распространение нового коронавируса, сообщает региональный штаб по контролю за вирусом. Жители смогут пересечь пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний. Карантин в Ухане, административном центре провинции Хубэй, планируется снять 8 апреля. Школы, детские сады и техникумы в провинции останутся закрытыми до тех пор, пока не будет дана научная оценка эпидемиологической ситуации, говорится в официальном сообщении.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
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Для контроля за здоровьем жителей, въезжающих в провинцию или выезжающих за ее пределы, будет использоваться «код здоровья», генерируемый программой для мобильного телефона на основе данных о перемещении и контактах. Такая система уже использовалась для контроля за передвижением жителей Хубэя внутри провинции. Пересекать границу провинции смогут только люди с кодом зеленого цвета.

Жители Хубэя, которые хотят посетить другие провинции, должны будут дополнительно пройти экспресс-тест на коронавирус, отмечают в штабе.
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Вспышка коронавируса нового типа впервые была отмечена в Ухане в декабре 2019 г. Карантин в городе был введен 23 января, позднее он был распространен на близлежащие города и на всю территорию провинции Хубэй. Власти стали снимать ограничения на передвижения внутри Уханя и на работу ключевых предприятий с 10 марта, после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Хубэй.

Всемирная организация здравоохранения к 23 марта сообщала более чем о 332 000 случаев заражения коронавирусом, 14 510 из них привели к летальному исходу. Комиссия по здравоохранению Китая утверждает, что уровень риска в большинстве провинций снизился: все заражения, отмеченные за последние три дня, были выявлены у возвращающихся из-за границы или у людей, контактировавших с ними. В России к утру 24 марта было отмечено 438 случаев заболевания.

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