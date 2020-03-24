Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших. Многие случаи — завозные
Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов рассказал РИА Новости, что тот факт, что многие случаи заболевания зафиксированы у россиян, прибывших
«Я думаю, что речь не идет о социальной расслоенности. Большинство тех, кто приехал
Такого же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев:
Сегодня за границу летают не только состоятельные люди. Прямой связи поездок за границу и достатка нет.
Оба эксперта отмечают, что большинство выявленных случаев коронавируса зафиксированы именно в Москве и вокруг столицы
Кроме того, Москва и Московская область — самые населенные регионы РФ. Дальневосточники ездят чаще в АТР, а москвичи — в Европу, в те страны, где, в том числе, достаточно большое количество заразившихся.