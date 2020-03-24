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11:52 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар — РИА Новости. Россияне со средним достатком часто путешествуют за границу, причем Москва является крупнейшим хабом для отправляющихся в Западную Европу, где в настоящее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, таким образом большинство заболевших в России являются представителями среднего класса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано438+71
Скончалось0
Выздоровело17+1
Инфицировано382 644+40 922
Скончалось16 586+1 822
Выздоровело101 898+3 029
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:25 MSK, 23.03
Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших. Многие случаи — завозные из-за границы.

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Директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов рассказал РИА Новости, что тот факт, что многие случаи заболевания зафиксированы у россиян, прибывших из-за рубежа, не свидетельствует о том, что этой болезни больше подвержены состоятельные люди.

«Я думаю, что речь не идет о социальной расслоенности. Большинство тех, кто приехал из-за границы, это люди из среднего класса. К среднему классу у нас относится достаточно большое количество людей. В основном все, кто живет на Дальнем Востоке, ездят за границу — не в европейскую часть, а в Азиатско-Тихоокеанский регион, но тем не менее. Поэтому показатель поездки за границу — это уровень достатка, относящийся к среднему классу», — сказал Абрамов.

Такого же мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев:

Сегодня за границу летают не только состоятельные люди. Прямой связи поездок за границу и достатка нет.

Оба эксперта отмечают, что большинство выявленных случаев коронавируса зафиксированы именно в Москве и вокруг столицы из-за того, что там находится крупнейший в РФ транспортный хаб и многие россияне летают через московские аэропорты.

Кроме того, Москва и Московская область — самые населенные регионы РФ. Дальневосточники ездят чаще в АТР, а москвичи — в Европу, в те страны, где, в том числе, достаточно большое количество заразившихся.
Александр Абрамов
директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета
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