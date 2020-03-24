В Перми отремонтируют дорогу после ролика «Высадка пермячки на Луну»

Ранее пермяк создал сатирический ролик о «высадке пермячки на Луну», чтобы привлечь внимание чиновников к плачевному состоянию дороги в одном из районов города. В описании к ролику указано, что он снят на покрытой ямами улице Карпинского в Перми. Дорога настолько разбита, что напоминает изрытую кратерами лунную поверхность. Роль космонавта-первопроходца в скафандре исполнила шестилетняя девочка, племянница оператора. Ее сестра-студентка каждый день ездит по этой дороге в вуз.
«Запланирована масштабная реконструкция улицы Карпинского, первый этап работ подрядчик планирует начать уже в апреле этого года», — сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Он добавил, что до начала реконструкции районные власти намерены поддерживать дорожное полотно в нормальном состоянии, в текущем режиме ремонтируя проблемные участки.
«Реконструкция улицы Карпинского пройдет от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Дорога будет расширена до четырех полос движения, также подрядчик построит круговую развязку улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской», — пояснили в мэрии.
Реконструкция коснется и второго участка дороги — от улицы Мира до шоссе Космонавтов. «Подрядчик уже приступил к проектно-изыскательским работам. Проект будет предусматривать реконструкцию моста на улице Карпинского и его расширение с двух до шести полос, а также благоустройство улицы», — уточнил собеседник агентства.