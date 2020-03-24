В Кении исчезли шесть миллионов масок для немецких клиник, пишут СМИ

По данным Spiegel, защитные маски FFP2 исчезли в аэропорту в Кении, они должны были поступить в ФРГ еще 20 марта. Во внутреннем отчете ведомства значится, что маски не были доставлены, так как «товар пропал в аэропорту в Кении». Теперь поставщика масок требуют разъяснить обстоятельства произошедшего.
Кризисный штаб в правительстве ФРГ ранее принял решение, что отдел снабжения, который выполняет закупку снаряжения для войск, должен логистически поддержать срочную закупку защитных материалов для министерства здравоохранения. С тех пор ведомство заключило с производителями медицинских материалов несколько договоров на общую сумму в 241 миллион евро.
Представительница минобороны подтвердила изданию исчезновение масок, но не смогла разъяснить, как это могло произойти. По ее словам, финансового урона нет, так как оплата поставки должна была состояться после того, как маски поступят в Германию. Стоимость данной партии масок она не уточнила.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 27 436, скончались в общей сложности 114 человек, сообщил во вторник Институт Роберта Коха.