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 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ибупрофен можно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Коронавирус COVID-19
14:41 (мск)Cаммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано387 382+38 171
Скончалось16 766+1 459
Выздоровело101 987+1 822
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: РИА Новости

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения», — сказала главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, которую цитирует пресс-служба.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в пресс-службе.

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