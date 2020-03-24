Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны со Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения», — сказала главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова, которую цитирует
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, уточнили в