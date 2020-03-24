Британец нашел на чердаке старую тетрадь стоимостью 3 тысячи долларов

Житель британского города Этволл, который предпочел не раскрывать своего имени, сделал уникальную находку на своем чердаке. Он наткнулся на старую тетрадь, которая оказалась военным дневником. Мужчина признался, что сначала даже хотел ее выбросить, но вовремя передумал и отнес на оценку к экспертам.
Работники аукционного дома Hansons выяснили, что в дневнике описаны события Первой мировой войны от лица солдата, и эта тетрадь может быть интересна для коллекционеров, пишет Daily Mail.
Военный дневник был выставлен на аукцион, и за него планировалось выручить около 500 долларов, но все оказалось интереснее. Коллекционеры со всего мира проявили большой интерес с тетради, и она была отправлена на дополнительную оценку.
Глава аукционного дома Адриан Стивенсон рассказал, что в дневнике описывалась практически вся знаменитая битва при Сомме, прошедшая с 1 июля по 18 ноября 1916 года между объединенными армиями Британии и Франции и войсками Германской империи.
Записи вел 20-летний рядовой британской армии Артур Эдвард Диггинс. Он детально описал все происходившее от первого до последнего дня.
По словам эксперта, он впервые за 45 лет своей работы встречает такой подробный военный дневник. Уникальным его делает печальная статистика: из 120 тысяч солдат союзников только в первый час битвы погибло более 20 тысяч. По подсчетам экспертов, каждые 4,4 секунды погибал один человек, а общее число жертв битвы превышает миллион человек.
Тот факт, что рядовой Диггинс выжил в этом сражении и сумел сохранить дневник, кажется невероятным.
Более того, оказалось, что солдат и нашедший дневник британец — дальние родственники. Сообщается, что уникальная находка в итоге ушла с молотка за 3 тысячи долларов.