Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«То же самое происходило перед Второй мировой»Из-за коронавируса россияне закупили гречку и тушенку. Почему их берут в любой непонятной ситуации?
Фоторепортажи
12Киев на карантине
16Опубликованы изображения SARS-CoV-2
14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец нашел на чердаке старую тетрадь стоимостью 3 тысячи долларов

Находка оказалась настоящей реликвией.

Житель британского города Этволл, который предпочел не раскрывать своего имени, сделал уникальную находку на своем чердаке. Он наткнулся на старую тетрадь, которая оказалась военным дневником. Мужчина признался, что сначала даже хотел ее выбросить, но вовремя передумал и отнес на оценку к экспертам.

Работники аукционного дома Hansons выяснили, что в дневнике описаны события Первой мировой войны от лица солдата, и эта тетрадь может быть интересна для коллекционеров, пишет Daily Mail.

Военный дневник был выставлен на аукцион, и за него планировалось выручить около 500 долларов, но все оказалось интереснее. Коллекционеры со всего мира проявили большой интерес с тетради, и она была отправлена на дополнительную оценку.

Глава аукционного дома Адриан Стивенсон рассказал, что в дневнике описывалась практически вся знаменитая битва при Сомме, прошедшая с 1 июля по 18 ноября 1916 года между объединенными армиями Британии и Франции и войсками Германской империи.

Записи вел 20-летний рядовой британской армии Артур Эдвард Диггинс. Он детально описал все происходившее от первого до последнего дня.

По словам эксперта, он впервые за 45 лет своей работы встречает такой подробный военный дневник. Уникальным его делает печальная статистика: из 120 тысяч солдат союзников только в первый час битвы погибло более 20 тысяч. По подсчетам экспертов, каждые 4,4 секунды погибал один человек, а общее число жертв битвы превышает миллион человек.

Тот факт, что рядовой Диггинс выжил в этом сражении и сумел сохранить дневник, кажется невероятным.

Более того, оказалось, что солдат и нашедший дневник британец — дальние родственники. Сообщается, что уникальная находка в итоге ушла с молотка за 3 тысячи долларов.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 495
Эксперты рассказали, кто заражается коронавирусом в России
Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт
Цветение сакуры выманило людей на улицы (фото)
Россияне назвали пять важнейших поправок к Конституции
ЦБ РФ начнет дезинфицировать деньги и банкоматы
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Почему стоит выбирать устройства одного бренда? Не только смартфоны и умные часы.
Горячие темы на Авто
Просто поздороваться! 233
Дуэль! С трех шагов! 163
Скандальный политолог призвал уничтожить всех либералов в России 138
К посту о пользе пандемии... 137
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики
Украинские СМИ тиражируют призыв "успеть до внесения поправок": почему?
Излечившаяся от коронавируса Куриленко назвала таблетки, которые ей помогли
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь