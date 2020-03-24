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14:17 (мск), источник: РИА Новости

«Все станет плохо»: главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Америку ждет рост количества зараженных коронавирусом. Об этом в эфире телеканала NBC заявил главный хирург США Джером Адамс.

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Коронавирус COVID-19
В РоссииВ Мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано387 382+38 171
Скончалось16 766+1 459
Выздоровело101 987+1 822
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: AP 2020

«Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо», — сказал врач.

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Адамс раскритиковал жителей, которые пренебрегли рекомендациями властей и отказались оставаться дома. Он заметил, что некоторые американцы продолжают отдыхать на пляжах Калифорнии, а в Вашингтоне люди посещают Национальный молл (комплекс достопримечательностей — Прим. Ред.).

По словам медика, власти не хотят, чтобы другие города США пошли по пути Нью-Йорка, ставшего центром эпидемии в стране.

По последним данным, в США зафиксированы более 33 тысяч случаев (подтвержденных и «предварительно положительных») заболевания корорнавирусом, погибли 400 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.

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