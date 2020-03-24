«Все станет плохо»: главный хирург США описал ситуацию с коронавирусом

«Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо», — сказал врач.
Адамс раскритиковал жителей, которые пренебрегли рекомендациями властей и отказались оставаться дома. Он заметил, что некоторые американцы продолжают отдыхать на пляжах Калифорнии, а в Вашингтоне люди посещают Национальный молл (комплекс достопримечательностей — Прим. Ред.).
По словам медика, власти не хотят, чтобы другие города США пошли по пути
По последним данным, в США зафиксированы более 33 тысяч случаев (подтвержденных и «предварительно положительных») заболевания корорнавирусом, погибли 400 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.