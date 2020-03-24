Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке

«За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше», — ответил медик на вопрос президента, как ему клиника.
В Коммунарку привозят больных с подозрением на COVID-19. Путин поблагодарил Проценко за организацию всех процессов в больнице, а также отметил работу всего персонала.
Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства.
Общее число больных COVID-19 в России достигло 495 (из них больше 300 в столице), 22 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей.
Пандемии COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в Китае в канун Нового года, подвержены 168 стран. Вирус проник на все континенты, кроме Антарктиды. По данным ВОЗ, заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего COVID-19 заболели свыше 387 тысяч человек, 16 767 скончались, 102 тысячи пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше шести тысяч погибших), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США.
Во всех российских регионах действует режим повышенной готовности, авиасообщение с другими странами остановлено (кроме рейсов из Москвы в столицы и чартеров для вывоза россиян).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.