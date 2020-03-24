17:22 (мск), источник: РИА Новости
Первый случай заражения коронавирусом выявили на острове Пасхи
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен на чилийском острове Пасхи, также известном как
Остров Пасхи в Тихом океане считается самым удаленным населенным островом в мире: от континентального побережья Чили его отделяет 3514 километров, от острова Питкэрн, ближайшего населенного места — 2075 километров.
«С печалью мы вынуждены сообщить о подтверждении первого автохтонного случая COVID-19 в нашем сообществе. Речь идет о взрослом человеке, который находится в стабильном состоянии», — сообщил муниципальный совет острова Пасхи (Рапа-Нуи) в соцсети Facebook.
Власти острова в связи с этим рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения коронавируса: жителям предлагается не приближаться друг к другу на расстояние менее метра, прикрывать рот рукой при кашле или чихании, а также чаще мыть руки.
На прошлой неделе сообщалось, что власти Чили ввели на острове карантин.
Остров Пасхи известен благодаря моаи — каменным статуям, размещенным по всему острову. Он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.