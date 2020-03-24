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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искусство на карантине: с известных картин убрали всех героев

Даже героям живописи теперь приходится сидеть в самоизоляции.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03

Испанский художник Хосе Мануэль Баллестера еще пару лет назад создал интересный арт-проект под названием Concealed Spaces («Скрытые Пространства»), но именно сейчас, в период мирового карантина, он актуален как никогда.

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Дело в том, что в этой серии работ Баллестера показал, как бы выглядели полотна мировой живописи, если бы на них совсем не было людей. Сами картины оказались нетронутыми, но вот герои с них бесследно исчезли.

Пользователи Сети делятся работами художника и шутят, что даже персонажи известных картин вынуждены сидеть по домам на самоизоляции.

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Екатерина Гура

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