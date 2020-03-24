17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Искусство на карантине: с известных картин убрали всех героев
Даже героям живописи теперь приходится сидеть в самоизоляции.
Испанский художник Хосе Мануэль Баллестера еще пару лет назад создал интересный
Дело в том, что в этой серии работ Баллестера показал, как бы выглядели полотна мировой живописи, если бы на них совсем не было людей. Сами картины оказались нетронутыми, но вот герои с них бесследно исчезли.
Пользователи Сети делятся работами художника и шутят, что даже персонажи известных картин вынуждены сидеть по домам на самоизоляции.
Екатерина Гура