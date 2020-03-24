18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях стартовал необычный «эмодзи» флешмоб (видео)
Пользователи Сети пытаются повторить эмодзи под музыку.
Флешмоб под хэштегом #emojichallenge появился в марте в TikTok, но за несколько дней уже успел переместиться и в другие соцсети. Суть его проста — под ритмичную музыку пальцами нужно изобразить разные эмодзи.
Челлендж объединил людей разных возрастов из разных стран. Однако далеко не всем он оказался под силу: некоторые хитрили и сокращали количество эмодзи, а другие и просто сдавались в процессе.
Екатерина Гура