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18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях стартовал необычный «эмодзи» флешмоб (видео)

Пользователи Сети пытаются повторить эмодзи под музыку.

Флешмоб под хэштегом #emojichallenge появился в марте в TikTok, но за несколько дней уже успел переместиться и в другие соцсети. Суть его проста — под ритмичную музыку пальцами нужно изобразить разные эмодзи.

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Челлендж объединил людей разных возрастов из разных стран. Однако далеко не всем он оказался под силу: некоторые хитрили и сокращали количество эмодзи, а другие и просто сдавались в процессе.

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Екатерина Гура

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