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21:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта

Владимир Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке, ЦБ начнет дезинфицировать деньги и банкоматы, а президент МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано407 485+40 028
Скончалось18 226+2 114
Выздоровело104 234+3 355
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
Источник: РИА "Новости"

Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин поблагодарил Дениса Проценко за организацию всех процессов в больнице, а также отметил работу персонала. В Коммунарку привозят больных с подозрением на COVID-19.

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В России мужчин назвали более уязвимыми для коронавируса

Новые случаи заражения в России

За сутки в России зарегистрировано еще 57 случаев заражения коронавирусом. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 495 человек.

Нарушителей карантина предложили лишать свободы до 7 лет

Авторы инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, предлагают ввести наказание за «умышленное создание угрозы массовых заболеваний» — до 2 млн рублей штрафа или трех лет ограничения свободы. Если нарушение правил привело к смерти двух и более лиц, то наказание может достичь семи лет лишения свободы. Поправки планируется внести в Госдуму 31 марта.

Источник: AP 2020

Олимпиаду в Токио перенесут на 2021 год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Международному олимпийскому комитету перенести на следующий год Игры в Токио, запланированные на период с 24 июля по 9 августа. Президент МОК Томас Бах согласился с идеей переноса Олимпиады из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Врач рассказала, как перестать паниковать из-за коронавируса

Из-за пандемии многие люди стали ощущать панические настроения. Психиатр Виктория Жаденова рассказала, как снизить уровень тревоги и не сойти с ума, сидя дома в самоизоляции.

Центробанк начнет дезинфицировать деньги и банкоматы

Перед выдачей клиентам наличных денег и загрузкой их в банкоматы купюры будут выдерживать в течение 14 дней. Именно за этот срок гарантированно гибнет COVID-19.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Добро Mail.ru поможет старикам в период коронавируса

Проект собирает средства для того, чтобы оказать помощь пожилым людям. У акции две основных цели: помочь старикам оставаться на связи с внешним миром и защитить их от вируса, особенно опасного именно для пожилых людей.

Миллениалы тоже часто оказываются в больнице

Молодые люди часто думают, что они неуязвимы, но это не так. Данные о ранних случаях, зарегистрированных в США, говорят о том, что коронавирус не менее опасен для молодых, чем для всех остальных возрастных групп.

Источник: Reuters

Цветение сакуры выманило людей на улицы

В конце марта во многих странах зацвела сакура. Цветущие розовые сады заставили людей на время забыть о вирусе и карантине и выйти на улицу, чтобы насладиться великолепным природным зрелищем.

Новый флешмоб в условиях самоизоляции

Пользователи соцсетей в новом челлендже повторяют кадры из известных фильмов. Все желающие активно делятся своими «реконструкциями» популярных киносцен под хэштегом #ПовторяйЭтоДома.

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