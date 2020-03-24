21:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
Владимир Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке, ЦБ начнет дезинфицировать деньги и банкоматы, а президент МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио.
Президент России Владимир Путин поблагодарил Дениса Проценко за организацию всех процессов в больнице, а также отметил работу персонала. В Коммунарку привозят больных с подозрением на COVID-19.
За сутки в России зарегистрировано еще 57 случаев заражения коронавирусом. Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Общее число пациентов с COVID-19 в России достигло 495 человек.
Авторы инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, предлагают ввести наказание за «умышленное создание угрозы массовых заболеваний» — до 2 млн рублей штрафа или трех лет ограничения свободы. Если нарушение правил привело к смерти двух и более лиц, то наказание может достичь семи лет лишения свободы. Поправки планируется внести в Госдуму 31 марта.
Перед выдачей клиентам наличных денег и загрузкой их в банкоматы купюры будут выдерживать в течение 14 дней. Именно за этот срок гарантированно гибнет COVID-19.
Проект собирает средства для того, чтобы оказать помощь пожилым людям. У акции две основных цели: помочь старикам оставаться на связи с внешним миром и защитить их от вируса, особенно опасного именно для пожилых людей.
Молодые люди часто думают, что они неуязвимы, но это не так. Данные о ранних случаях, зарегистрированных в США, говорят о том, что коронавирус не менее опасен для молодых, чем для всех остальных возрастных групп.
В конце марта во многих странах зацвела сакура. Цветущие розовые сады заставили людей на время забыть о вирусе и карантине и выйти на улицу, чтобы насладиться великолепным природным зрелищем.
Пользователи соцсетей в новом челлендже повторяют кадры из известных фильмов. Все желающие активно делятся своими «реконструкциями» популярных киносцен под хэштегом #ПовторяйЭтоДома.