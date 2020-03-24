18:45 (мск), источник: РИА Новости
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство поручило регионам
Такое решение по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России опубликовали на сайте кабмина.
Также субъектам поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.
В свою очередь, Роспотребнадзор проработает возможность использования санаториев для изоляции и лечения больных коронавирусом.
Помимо этого, Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ следует организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину, а россиян — с Украины.
Кроме того, Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, «с указанием технических возможностей указанных аэропортов».
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
Во всех регионах действует режим повышенной готовности, авиасообщение с другими странами остановлено (кроме рейсов из Москвы в столицы и чартеров для вывоза россиян).