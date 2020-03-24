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18:45 (мск), источник: РИА Новости

В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано398 107+48 896
Скончалось17 453+2 146
Выздоровело103 334+3 169
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:20 MSK, 24.03
Источник: РИА Новости

Такое решение по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции в России опубликовали на сайте кабмина.

Также субъектам поручено запретить курение кальянов в барах, кафе и ресторанах.

В свою очередь, Роспотребнадзор проработает возможность использования санаториев для изоляции и лечения больных коронавирусом.

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Помимо этого, Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ следует организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины на родину, а россиян — с Украины.

Кроме того, Минтранс и Минобороны должны представить в правительство перечень аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с коронавирусом, «с указанием технических возможностей указанных аэропортов».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

В России зафиксировали 495 больных COVID-19, 22 человека выздоровели. Порядка 93 тысяч пациентов остаются под наблюдением врачей.

Во всех регионах действует режим повышенной готовности, авиасообщение с другими странами остановлено (кроме рейсов из Москвы в столицы и чартеров для вывоза россиян).

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