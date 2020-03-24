20:17 (мск), источник: ТАСС
Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/ — Оперативный штаб также поручил проработать вопрос размещения вернувшихся
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и Управления делами президента РФ для вывоза российских граждан
«Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручениях штаба. Срок исполнения поручения — 24 марта.
Оперативный штаб поручил Минтрансу и Роспотребнадзору изучить возможность размещения граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, в объектах вблизи аэропортов.
«Минтрансу России совместно с Роспотребнадзором проработать возможность размещения граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в объектах, расположенных вблизи аэропортов», — говорится в документе.
Минтранс и Минобороны должны представить кабмину перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из зарубежных стран, а также указать их технические возможности.
Штаб также поручил правительству Москвы вместе с субъектами РФ и Роспотребнадзором проработать организацию доставки вернувшихся
«Минтрансу России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на основе поступающей из МИД России и Роспотребнадзора информации организовать вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, — говорится в перечне поручений. — О результатах ежедневно, начиная с 24 марта 2020 года, докладывать в правительство Российской Федерации».
Минтранс должен совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз граждан РФ с Украины и граждан Украины из РФ железнодорожным транспортом.
«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины», — отмечается в тексте поручений.
Перечень также включает в себя поручение Минтрансу и Минфину внести в правительство РФ проект акта о выделении Минтрансу бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан.
Авиакомпанию «Белавиа» планируется привлечь к вывозу российских граждан из Египта в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги.
«Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании “Белавиа” в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги», — говорится в поручениях штаба.
Оперативный штаб поручил Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Ростеху оценить готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Также поручено оценить потребность в финансовых средствах для организации соответствующей работы.
«В случае необходимости аэропорт в полной мере готов к приему рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран», — сообщили ТАСС в
Аэропорт Жуковский создан при участии Ростеха и управляется компанией «Рампорт аэро», собственником аэродрома и взлетной полосы является ЛИИ им. Громова (входит в ОАК), отвечающий непосредственно за аэродром и управление воздушным движением. Авиакомпании выполняют из аэропорта исключительно международные рейсы.
Ранее в аэропорту сообщили, что