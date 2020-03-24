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20:17 (мск), источник: ТАСС

Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/ — Оперативный штаб также поручил проработать вопрос размещения вернувшихся из-за рубежа в гостиницах около аэропортов.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:20 MSK, 24.03
Источник: Reuters

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и Управления делами президента РФ для вывоза российских граждан из-за границы. Решения штаба опубликованы во вторник на сайте правительства.

«Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в поручениях штаба. Срок исполнения поручения — 24 марта.

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Оперативный штаб поручил Минтрансу и Роспотребнадзору изучить возможность размещения граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, в объектах вблизи аэропортов.

«Минтрансу России совместно с Роспотребнадзором проработать возможность размещения граждан, вернувшихся из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в объектах, расположенных вблизи аэропортов», — говорится в документе.

Минтранс и Минобороны должны представить кабмину перечень аэропортов, в которых возможно организовать прием авиарейсов из зарубежных стран, а также указать их технические возможности.

Штаб также поручил правительству Москвы вместе с субъектами РФ и Роспотребнадзором проработать организацию доставки вернувшихся из-за рубежа россиян автобусами до близлежащих регионов, доложив о результатах до 25 марта.

Кроме того, Минтранс будет ежедневно докладывать правительству о вывозе россиян из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

«Минтрансу России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на основе поступающей из МИД России и Роспотребнадзора информации организовать вывоз российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, — говорится в перечне поручений. — О результатах ежедневно, начиная с 24 марта 2020 года, докладывать в правительство Российской Федерации».

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Вывоз россиян с Украины

Минтранс должен совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз граждан РФ с Украины и граждан Украины из РФ железнодорожным транспортом.

«Минтрансу России совместно с МВД России, Роспотребнадзором, ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины», — отмечается в тексте поручений.

Перечень также включает в себя поручение Минтрансу и Минфину внести в правительство РФ проект акта о выделении Минтрансу бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в целях компенсации расходов, связанных с вывозом российских граждан.

Вывоз россиян из Египта

Авиакомпанию «Белавиа» планируется привлечь к вывозу российских граждан из Египта в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги.

«Минтрансу России организовать вывоз российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании “Белавиа” в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги», — говорится в поручениях штаба.

Ранее Росавиация сообщала, что перевозка около 2 тыс. граждан РФ из Шарм-эш-Шейха и Хургады (курорты в Египте) «затруднена».
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Готовность Жуковского к приему рейсов

Оперативный штаб поручил Минтрансу, Минпромторгу, Роспотребнадзору и Ростеху оценить готовность аэропорта Жуковский к приему рейсов из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Также поручено оценить потребность в финансовых средствах для организации соответствующей работы.

«В случае необходимости аэропорт в полной мере готов к приему рейсов из неблагоприятных по коронавирусу стран», — сообщили ТАСС в пресс-лужбе Жуковского, добавив, что аэропорт уже принимал рейсы из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Аэропорт Жуковский создан при участии Ростеха и управляется компанией «Рампорт аэро», собственником аэродрома и взлетной полосы является ЛИИ им. Громова (входит в ОАК), отвечающий непосредственно за аэродром и управление воздушным движением. Авиакомпании выполняют из аэропорта исключительно международные рейсы.

Ранее в аэропорту сообщили, что из-за коронавируса практически все международные рейсы из Жуковского остановлены.

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