Коронавирус — искусственный? Почему учёные и врачи говорят о биологическом оружии

Лайф разбирался, почему учёные и врачи всё чаще стали говорить о коронавирусе как о биологическом оружии и грозит ли миру вымирание от искусственно созданного вируса.
— Фактически сегодня это (пандемия коронавируса. — Прим. Лайфа) репетиция биологической войны, — отметил Рошаль в своём интервью. — Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому. И должна у нас быть разумная достаточность.
Нынешняя ситуация, считает он, показывает готовность медицинских ведомств во всём мире к таким масштабным биологическим катастрофам. И «проведённое сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация — с этой точки зрения это не совсем хорошо».
Какой бы ужасающей не выглядела мысль о том, что
— Доступная на сегодняшний день информация о глобальной эпидемиологической ситуации с инфекцией, вызванной новым коронавирусом CoViD-19, позволяет предположить, что она не сложилась, а её, скажем так, «сложили» с определённой целью и что ситуацию умело «направляют» к этой цели, — сказал он в интервью порталу EurAsia Daily.
— Главным движущим механизмом и рычагом этого сценария является биологическое оружие и вызванная этим оружием глобальная паника, которая позволяет авторам этого процесса управлять геополитикой на глобальном уровне, — добавил Григорян.
В своём интервью Григорян высказывает и другое страшное предположение: вирус имеет искусственное происхождение.
— Если бы CoViD-19 имел естественное происхождение, — говорит он, — то китайские учёные его бы уже выделили из популяций животных, являющихся хозяевами вируса в природе. Так как такое выделение до сих пор не удалось, то утверждения о естественной природе нового коронавируса я рассматриваю как противоречащие общепризнанным основам эпидемиологии зоонозных патогенов (происходящих от животных. — Прим. Лайфа) в целом и зоонозных коронавирусов в частности, — пояснил эксперт.
В подтверждение этой «теории» можно найти публикацию в журнале Nature. Датированная ноябрём 2015 года, она рассказывает о начатых в 2014 году экспериментах с коронавирусом. Учёные из университета Северной Каролины тогда изучали ещё неопасный для человека коронавирус китайской летучей мыши SHC014 и соединили его с атипичной пневмонией (вирусом SARS). Учёные, как водится, действовали «во благо», пытаясь понять, возможна ли мутация зоонозного патогена и будет ли это опасно для людей. Однако в 2014 году правительство США объявило мораторий на финансирование исследований, которые включали в себя мутации вирусов гриппа, MERS и SARS. Для исследований вируса быстро нашли другие лаборатории… В Ухане. По сообщениям РИА «Новости», ещё в 2018 году «Синьхуа» сообщило об исследованиях в Уханьском институте вирусологии иммунных механизмов летучих мышей, которые длительное время могут быть переносчиками вирусов, но не болеть.
Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, — говорится в документе. — Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
— Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, — отмечают авторы исследования.
С первых же минут появления вируса большинство западных СМИ поспешило высказать идею об утечке вируса из лаборатории в Ухане. И, действительно, Институт вирусологии Китайской академии наук находится совсем рядом с тем самым рыбным рынком, с которого, как считается, началось распространение вируса по миру.
Но китайцы сразу же заняли оборонительную позицию. Официальный представитель МИД Поднебесной Чжао Лицзян сделал твит со ссылкой на статью Центра исследования глобализации о том, что вирус на самом деле был создан в США. В Китай же вирус якобы привезли американские военные во время игр World Military Games, проходивших с 18 по 27 октября 2019 года.
По мнению учёного, чьи слова приводят в статье, первой вспышкой коронавируса были смерти от электронных сигарет, прокатившиеся по Штатам в августе прошлого года: «Симптомы и состояния не могли быть объяснены электронными сигаретами». Спустя ещё некоторое время выяснилось, что в Ухане существует далеко не одна вирусная лаборатория. Ещё один исследовательский центр, который, по данным телеканала «Звезда», «существует на деньги знаменитого банкира Джорджа Сороса», также занимается изучением опасных вирусов.
Однако
В нём в 2015 году Билл Гейтс рассказывал, отчего умрёт человечество. Наверное, на эту запись пятилетней давности никто и не обратил бы внимания, если бы не другое важное мероприятие, организованное при участии его фонда. «Событие 201» (англ. — Event 201) состоялось в октябре 2019-го в
Фернандес Марк