Италия не дышит. Корреспондент «Ъ» проехала по пустому Риму

О том, как Италия борется с самым серьезным кризисом в своей послевоенной истории, — корреспондент «Ъ» в Риме Елена Пушкарская.
От санинформбюро
Первый итальянец, которому был поставлен диагноз «коронавирус», был зарегистрирован 20 февраля в городе Кодоньо (Ломбардия). Больше месяца врачи боролись за жизнь 38-летнего Маттео Р., и сейчас он уже готовится к выписке. За это время эпидемия охватила всю страну.
Среди заболевших оказалась и беременная жена первого пациента, правда, она перенесла болезнь относительно легко (пополнив группу из более чем 8,3 тыс. выздоровевших) и даже уже родила здорового ребенка. А вот отец Маттео с инфекцией не справился, как и более чем 6 тыс. его соотечественников, умерших от коронавируса.
Судьба этой семьи во многом отражает общую статистику заболеваний, согласно которой вирус смертельно опасен для стариков (средний возраст умерших в Италии составляет 80 лет), относительно легко переносим молодыми (число жертв моложе 50 составляет всего 1%) и практически безопасен для детей, в том числе новорожденных.
Тем не менее медицинские отчеты, которые начальник Службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли каждый день читает перед журналистами и всей страной в телеэфире, больше напоминают сводки военных действий: невидимый враг наступает.
Закрыть все, что движется
Учитывая сложившуюся ситуацию, в эти дни решается вопрос об отправке по домам работников тех предприятий, которые до сих пор остаются открытыми, хотя и не входят в категорию жизненно необходимых. Речь идет о возможной остановке сталелитейных заводов, текстильных и пошивочных фабрик, производств, занимающихся пластиком и упаковкой.
Как пояснили «Ъ» в Конфедерации промышленников и предпринимателей, в ситуации, когда предприятия являются взаимными поставщиками, определить, кого еще можно закрыть, чрезвычайно сложно. Тем более что, как утверждает председатель конфедерации Винченцо Бочча, экономика Италии работает лишь на 30% и уже сейчас ежемесячно теряет €100 млрд.
С 11 марта по всей Италии закрыты школы, университеты, театры, кино, клубы, рестораны и бары, спортивные учреждения, салоны красоты и парикмахерские, магазины одежды и обуви.
Не работают многие промышленные предприятия, в том числе заводы FCA (бывший Fiat). Простаивает итальянская индустрия моды (на почту корреспондента «Ъ» пришли сообщения о переходе ряда производителей брендовой одежды на пошив защитных масок). Не снимается кино, не проводятся спортивные соревнования. Список можно продолжить.
Практически все сотрудники офисов переведены на удаленную работу или отправлены в очередные и внеочередные отпуска. Из числа торговых точек разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и газетным киоскам.
Впрочем, редакции газет и журналов работают, как бы напоминая о том, что без СМИ жизнь заглохла бы окончательно.
Потребность в достоверной информации становится еще более острой в кризисные дни, когда соцсети кишат фейками.
Самые опасные касаются лекарств: то одно, то другое объявляется панацеей. В последние дни соцсети буквально взорвались сообщениями о некоем японском чудо-препарате против коронавируса. Однако в интервью респектабельной экономической газете Il Sole 24 японский фармаколог разъяснил, что в его стране это лекарство давно снято с продажи, так как имеет серьезные противопоказания.
Количество людей, желающих узнавать новости из проверенных источников, стремительно растет. Мартина, хозяйка киоска, где корреспондент «Ъ» обычно покупает La Repubblica и Corriere della Sera, говорит, что увеличила заказ газет и журналов. Стали хорошо расходиться и книги — признак того, что вынужденный отпуск пробудил интерес к чтению.
Дочка Мартины работает на комбинате по производству консервов, и ей на днях на треть увеличили зарплату. Прибавки есть и у тех, кто работает в супермаркетах. «Мы соблюдаем все санитарные предписания, — убеждает “Ъ” менеджер продуктового магазина в Риме.— Для работников — маски, для клиентов — перчатки, чтобы не трогали продукты голыми руками. За расстоянием между покупателями следим. Предупреждаем по внутреннему радио, что продуктов много и перебоев не будет». В самом деле, ассортимент на прилавках не беднее, чем раньше, а подождать на улице 15 минут (как предписано правилами, на метровом расстоянии друг от друга) пока другие покупатели покинут торговые залы, не так уж трудно.
«Медиками рождаются и умирают»
Труднее всего не тем, кто приходит в магазины, а стоящим на конвейере: сотрудники крупных предприятий жалуются, что менеджмент не обеспечивает необходимые санитарные нормы безопасности. В связи с этим на многих предприятиях, в том числе тяжелой промышленности, начались или планируются забастовки.
Среди прекративших работу — предприятия Leonardo, бывшей Finmecanica, крупнейшей в Италии машиностроительной компании. Ее персонал требует от менеджеров обеспечить соблюдение правил безопасности. И поскольку договориться не удалось, секретарь профсоюзного объединения Марио Ландини назначил на 25 марта общенациональную забастовку.
Корреспондент «Ъ» попыталась выяснить, как относятся итальянцы к идее забастовок в условиях пандемии. Из 25 опрошенных десять ответили отрицательно. Главный аргумент против: врачи работают в гораздо более тяжелых условиях при острой нехватке средств личной защиты.
«Медиками рождаются и умирают», — напоминает корреспонденту «Ъ» врач из Милана. Среди итальянских медработников, борющихся с пандемией, уже есть 24 смертельных случая и больше 5 тыс. инфицированных.
Работа медиков тяжела и с моральной точки зрения: нередко именно они остаются с умирающими один на один.
На объявленный экстренный конкурс по приему медперсонала для больниц Ломбардии откликнулось в несколько раз больше соискателей, чем 300 предусмотренных единиц. И, тем не менее, врачей катастрофически не хватает. Именно поэтому моя соседка по дому, врач-реаниматор, сидевшая в декрете с полугодовалым ребенком, досрочно вернулась в строй. Присматривает за детьми ее муж, отправленный на удаленку.
Не нужно объяснять, с каким энтузиазмом в этой семье, впрочем как и по всей Италии, встретили известие о прибывших в ночь на понедельник из России 14 самолетах, доставивших на Апеннины около 100 военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
«Мы заинтересованы в участии различных сил в борьбе с вирусом. Мы нуждаемся в помощи. И мы рады, что вооруженные силы России принимают активное участие в борьбе против коронавируса. Я выражаю благодарность от народа Италии», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» начальник межвидового оперативного командования Генерального штаба вооруженных сил Италии Лучано Портолано. Отдельно поблагодарил РФ за помощь и глава Службы гражданской обороны Анджело Борелли.
Пока все дома
В ходе состоявшейся в понедельник пресс-конференции Анджело Борелли впервые речь зашла и о тех, кто, согласно принятым 11 марта правительственным мерам, должен оставаться дома. В эту категорию входят и те, кто работает на удаленке, и те, чьи рабочие места временно закрыты, и те, кто дома болеет. Как подчеркнул президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брусафферо, цель вынужденного затворничества — не заразиться и не стать переносчиком болезни, которая часто протекает без симптомов.
Крутящийся по телевидению ролик внушает, что посидеть две недели на диване на благо своей страны не такой уж подвиг.
Но это не снимает напряжения.
Итальянцы больше не поют на балконах по вечерам: им явно не до песен.
Мы с коллегами попробовали провести видеовечеринку.
Но в этот день были объявлены худшие за все время показатели по умершим — почти 800, и на фоне этого антирекорда вечеринка оказалась невеселой.
Ревущие под окнами полицейские сирены, предупреждающие о запрете выходить из дома, не позволяют насладиться даже разрешенной пока прогулкой до ближайшей помойки. Что касается спортивных разминок в парках, то они запрещены с минувших выходных, при этом введены тотальные проверки выезжающих на улицы машин.
Тем не менее в понедельник в связи с необходимостью увидеть Рим собственными глазами корреспондент «Ъ» села за руль, запасшись объяснительной запиской и редакционным удостоверением. На участке от Ватикана до Большого цирка (развалин древнего ипподрома) Вечный город был пуст. Навстречу проехали меньше десятка машин, а на набережной совершал пробежку один-единственный человек, к которому тут же ринулся только что проверивший мои документы полицейский. После третьей проверки с предупреждением, что без необоснованной причины выезд чреват штрафом до €5 тыс., а может быть, и конфискацией машины, я повернула обратно.
У многих ситуация еще хуже: они рассказывают, как им тошно и страшно взаперти.
Многих раздражает и вынужденное совместное пребывание в замкнутом пространстве. В этой ситуации Служба по защите женщин от домашнего насилия предупреждает: не надо терпеть побои, даже сидя на карантине.
А в Милане для тех, чей квартирный метраж не позволяет соблюдать карантин, даже выделили пустующий четырехзвездочный отель: все равно туристов пока не предвидится.
В одной из римских гостиниц будут находиться на карантине и 14 россиян, которых усилиями посольства РФ в Италии в понедельник удалялось снять с борта прибывшего в Савону круизного лайнера, где обнаружился коронавирус.