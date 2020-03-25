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11:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Улицы многих городов опустели из-за коронавируса. И это выглядит пугающе

Большинство мировых столиц, крупных городов и целых стран закрыты на карантин в связи с распространением эпидемии коронавируса, так или иначе затронувшей 182 страны мира.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
DAN KITWOOD/GETTY
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В некоторых местах карантин действует уже более недели и даже больше, а где-то к нему только начинают привыкать, как, например, в Лондоне.

JONATHAN BRADY/PA
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В Британии пошла первая неделя жесткого карантина. Начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено, только чтобы купить продукты, посетить врача или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Выйти просто на прогулку с целью физической нагрузки можно лишь раз в день и исключительно в одиночку или с близким родственником.

EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
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Опустевшая Чаринг-Кросс-роуд - одна из главных артерий Лондона - видна из окна дабл-деккера. Лондонцев призывают не выезжать без надобности даже на собственных автомобилях, хотя мэр Лондона отменил на время карантина плату за въезд в центр.

FILIPPO VENEZIA/EPA
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Памятник поэту из Вероны Берто Барбарани остался в одиночестве на одной из главных площадей своего родного города. Карантин в охваченной эпидемией Италии длится больше недели.

FRANCK FIFE/AFP
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Париж, как и вся Франция, на карантине уже шестой день: за появление на улице без уважительной причины человеку грозит штраф до 135 евро.

JESUS DIGES/EPA
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К сожалению, это не сиеста. Это коронавирус добрался до Памплоны на севере Испании - страны, отчаянно сражающейся с эпидемией, унесшей жизни более 2,5 тыс. человек.

AFP/GETTY
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В столице Бельгии Брюсселе нарушителей карантина выявляют с помощью дронов.

RONALD WITTEK/EPA
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Опустела Кёнигштрассе в Штутгарте, где власти также усилили меры по борьбе с новой инфекцией.

PIETER STAM DE JONG/EPA
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Власти Голландии призвали сограждан следовать советам Национального института здравоохранения и окружающей среды и сидеть дома. Даже невзирая на хорошую погоду, которая во вторник порадовала жителей Роттердама.

SERGEI ILNITSKY/EPA
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В Москве карантин действует для людей старше 65 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем, но многие москвичи так или иначе предпочитают оставаться дома. Самыми активными остаются сотрудники служб доставки.

LOUISA GOULIAMAKI/GETTY
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С понедельника никого не видно на улицах Афин, после того, как власти Греции ввели ограничения на передвижения.

VANO SHLAMOV/AFP
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В Грузии пока зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса, но 21 марта страна ввела профилактические карантинные меры сроком на месяц.

ABBAS MOMANI/GETTY
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Двухнедельный запрет на все передвижения, кроме жизненно необходимых, действует и на палестинских территориях, в Рамалле.

REUTERS
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Спрос на уличную еду в Бангкоке резко упал.

REUTERS
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В центре столицы Казахстана Нур-Султане проводится регулярная дезинфекция улиц.

EPA
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В Ливане пока всего 277 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, но власти, опасаясь распространения инфекции, ввели с минувших выходных жесткий карантин.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

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