Улицы многих городов опустели из-за коронавируса. И это выглядит пугающе

В некоторых местах карантин действует уже более недели и даже больше, а где-то к нему только начинают привыкать, как, например, в Лондоне.
В Британии пошла первая неделя жесткого карантина. Начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено, только чтобы купить продукты, посетить врача или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.
Выйти просто на прогулку с целью физической нагрузки можно лишь раз в день и исключительно в одиночку или с близким родственником.
Опустевшая Чаринг-Кросс-роуд - одна из главных артерий Лондона - видна из окна дабл-деккера. Лондонцев призывают не выезжать без надобности даже на собственных автомобилях, хотя мэр Лондона отменил на время карантина плату за въезд в центр.
Памятник поэту из Вероны Берто Барбарани остался в одиночестве на одной из главных площадей своего родного города. Карантин в охваченной эпидемией Италии длится больше недели.
Париж, как и вся Франция, на карантине уже шестой день: за появление на улице без уважительной причины человеку грозит штраф до 135 евро.
К сожалению, это не сиеста. Это коронавирус добрался до Памплоны на севере Испании - страны, отчаянно сражающейся с эпидемией, унесшей жизни более 2,5 тыс. человек.
В столице Бельгии Брюсселе нарушителей карантина выявляют с помощью дронов.
Опустела Кёнигштрассе в Штутгарте, где власти также усилили меры по борьбе с новой инфекцией.
Власти Голландии призвали сограждан следовать советам Национального института здравоохранения и окружающей среды и сидеть дома. Даже невзирая на хорошую погоду, которая во вторник порадовала жителей Роттердама.
В Москве карантин действует для людей старше 65 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем, но многие москвичи так или иначе предпочитают оставаться дома. Самыми активными остаются сотрудники служб доставки.
С понедельника никого не видно на улицах Афин, после того, как власти Греции ввели ограничения на передвижения.
В Грузии пока зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса, но 21 марта страна ввела профилактические карантинные меры сроком на месяц.
Двухнедельный запрет на все передвижения, кроме жизненно необходимых, действует и на палестинских территориях, в Рамалле.
Спрос на уличную еду в Бангкоке резко упал.
В центре столицы Казахстана Нур-Султане проводится регулярная дезинфекция улиц.
В Ливане пока всего 277 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, но власти, опасаясь распространения инфекции, ввели с минувших выходных жесткий карантин.