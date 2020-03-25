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09:28 (мск), источник: Известия

Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома

Сотрудники на «удаленке» скучают по офисной мебели и технике.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, проведенного для «Известий» в течение минувшей недели. В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку. Хотя розничные продажи ноутбуков за последнюю неделю выросли в разы.

Нерабочий настрой

Треть сотрудников российских компаний (31%), работающих сейчас удаленно, поделились, что им некомфортно выполнять свои обязанности из дома.

По данным опроса, больше всего их волнует неподходящая мебель в квартире (отсутствие письменного стола, неудобный стул и т. п.).

Об этом сообщили 44% респондентов. На втором месте — слабый компьютер или ноутбук (31%), на третьем — низкая скорость интернета (23%). Замыкают рейтинг домашних препятствий для работы перебои с мобильной связью (8%).

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Согласно опросу, 80% респондентов выполняют рекомендацию работодателя трудиться удаленно, а оставшиеся 20% продолжают ездить в офис. 65% из них заявили, что характер обязанностей требует личного присутствия на рабочем месте, 34% пожаловались, что дома нерабочая атмосфера, 28% среди причин назвали отвлекающие факторы в квартире (семья, дети, бытовые вопросы).

Офис на диване

Рабочее место в офисе подразумевает особую мебель, правильный подбор техники и освещения. Всё это регламентируется законодательством, пояснил президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев. По его словам, дома человеку нередко приходится работать, сидя на диване или за кухонным столом. Все это влияет на него и психологически, и физически. Например, у работника могут начаться боли в спине. Наконец, в домашней обстановке он просто не может сосредоточиться, поскольку привык отдыхать в своей квартире.

Риски, связанные с потерей производительности, ложатся на плечи работодателя.

— Если компания переходит на удаленный режим, руководство должно понимать издержки такого формата. Сотруднику обязаны организовать рабочее место. Для этого сейчас не надо никаких специальных документов, всё регулирует Трудовой кодекс. Человек в любом случае находится на работе, его рабочее место там, где его определил работодатель. В нашей ситуации — дома. Поэтому так или иначе компания продолжает нести ответственность за сотрудника, — подчеркнул Олег Косырев.

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Правда, по его словам, не каждый начальник осознает трудности, с которыми подчиненные столкнулись дома. Данные опроса свидетельствуют, что лишь 2% работодателей согласились оплатить персоналу необходимую мебель.

Технические неполадки

Также более половины работодателей отказались компенсировать сотрудникам затраты на необходимые технические средства для работы из дома (об этом заявили 54% опрошенных). Только 11% готовы оплатить интернет и мобильную связь. Всего HeadHunter опросил 4 тыс. человек из разных регионов и сфер деятельности.

Спрос на ноутбуки и компьютеры за последнюю неделю вырос в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали «Известиям» в компании «Ситилинк».

23 марта был абсолютный рекорд продаж ноутбуков за все время существования компании — они выросли в пять раз.
Олег Пчельников
директор по закупкам «Ситилинк»

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, спорные моменты, связанные с компенсацией затрат в ходе удаленной работы, сотрудникам придется решать с работодателем в индивидуальном порядке. Остается неясным, например, как именно должна быть организована удаленная работа с точки зрения закона. Например, в какое время и посредством каких технических средств сотрудники должны выходить на связь, отчитываться о выполненных обязанностях и т. д.

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В Минтруде «Известиям» пояснили, что условия надомной работы регулируются законодательством. А вопрос обеспечения техническими средствами фиксируется в трудовом договоре.

Сейчас в период борьбы с коронавирусом режим временной удаленной работы может вводиться в том числе по желанию сотрудников — в случае если у компании есть возможность организовать ее вне офиса.

— То есть работодатель при переводе на удаленную работу должен определить, есть ли у сотрудника необходимые ресурсы, можно ли его такими ресурсами обеспечить, -— отметили в Минтруде. — Указанные вопросы решаются с каждым работником исходя из конкретной ситуации.

Одного Трудового кодекса для этого мало, уверена социолог Анна Очкина. По ее словам, Минтруду следует обязать работодателей выпустить подробное распоряжение о критериях удаленной работы.

— В связи с угрозой коронавируса возникло сразу несколько форматов, и каждый из них нуждается в уточнениях. Первый — когда есть решение руководства компании или властей региона об удаленной работе, второй — когда сотрудник вынужден уйти на больничный из-за особой обстановки, третий — когда работник сам желает перейти в режим самоизоляции. Например, сейчас подстраховаться хотят беременные женщины или просто ипохондрики. Во всех этих случаях не должно быть санкций со стороны работодателя, — отметила Анна Очкина.

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Мнения разделились

96% офисных работников либо уже перешли на удаленный формат работы, либо фактически готовы к этому. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина». Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн рублей в год) в возрасте от 25 до 60 лет. Только 4% респондентов усомнились в целесообразности перехода на удаленный труд. 34% респондентов считают, что круг их обязанностей отлично вписывается в дистанционный формат. 52% отметили, давно мечтали трудиться вне офиса, из них 6% очень надеются, что их руководство в будущем пересмотрит требования и даст им возможность и дальше работать удаленно. Лишь 12% высказали обеспокоенность эффективностью своего труда.

Сегодня на рынке наблюдается уникальная ситуация. Всего за несколько дней крупные компании переводят работу на удаленный формат. В обычных обстоятельствах на это мог бы уйти не один год.
Алиса Безлюдова
директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование»

Однако эксперты предостерегают от излишней радости по поводу «удаленки». Власти лишь порекомендовали организовать дистанционную работу. Но гарантий того, что сотрудники от этого не пострадают, пока нет. Например, некоторые работодатели после окончания ситуации с коронавирусом могут решить перевести часть персонала на «удаленку» на постоянной основе и не за полную зарплату с соцпакетом, а по договору гражданско-правового характера (ГПХ), предположила Анна Очкина.

Екатерина Ясакова, Анна Ивушкина

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