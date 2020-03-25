06:24 (мск), источник: ТАСС
В Сингапуре разработали тест на коронавирус, дающий результат за пять минут
Его разработчики ожидают, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца.
СИНГАПУР, 25 марта. /ТАСС/. Ученые Сингапура создали
«Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца», — сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, «уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований». «После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники», — отметила она.
Профессор также рассказала, что «сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека». По ее словам, «под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК».
Сейчас, продолжила она, «требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур». Новый же метод «позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия», рассказала руководитель проекта.
Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.