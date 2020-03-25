Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как перестать паниковать из-за коронавируса?Отвечает психиатр
Фоторепортажи
10Крестный ход с молебном об избавлении от коронавируса в Москве
12Киев на карантине
06:24 (мск), источник: ТАСС

В Сингапуре разработали тест на коронавирус, дающий результат за пять минут

Его разработчики ожидают, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано495+57
Скончалось0
Выздоровело22+5
Инфицировано422 652+47 194
Скончалось18 900+2 530
Выздоровело107 891+6 933
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

СИНГАПУР, 25 марта. /ТАСС/. Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет в среду газета The Straits Times.

Читайте также
Коронавирус: миллениалы тоже часто оказываются в больнице

«Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца», — сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, «уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований». «После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники», — отметила она.

Профессор также рассказала, что «сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека». По ее словам, «под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК».

Сейчас, продолжила она, «требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур». Новый же метод «позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия», рассказала руководитель проекта.

Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»
Во время загрузки произошла ошибка.
Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:00 MSK, 25.03
 Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти
Торговые центры предупредили о дефолте
Эксперт: эпидемия COVID-19 не затормозит глобальное потепление
Авиакомпании снизили цены на полеты по России
В Италии за сутки от коронавируса скончались 743 человека
Коронавирус добрался до самого удаленного острова в мире
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
С российских дорог уберут шлагбаумы и пункты оплаты Новая система оплаты проезда поможет сэкономить не только время, но и деньги
Кино
Зрители требуют уволить нарушающую карантин актрису Контракт Эванджелин Лилли оказался под угрозой
Новости партнеров
В Роскачестве предложили замену антисептикам
Тянут руки к Крыму
Срочно готовить отсоединение
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
9 знамениты евреек РФ, красота которых бесспорна
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Новости партнеров
Кто обогатился на коронавирусе
В Роскачестве рассказали, чем заменить антисептики
Как не заболеть коронавирусом, и что предприняла Москва
В Роскачестве предложили замену антисептикам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь