Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
12Европейские автомагистрали сковали пробки
16В Чехии назвали Европейское дерево года
11:31 (мск), источник: ТАСС

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/ — Документ ко второму чтению дополнят санкциями за распространение фейков о коронавирусе, сообщил депутат Павел Крашенинников.

Коронавирус COVID-19
12:19 (мск)Генерал Чума: как коронавирус повлиял на армии стран НАТО
Коронавирус COVID-19
В РоссииВ мире
Инфицировано658+163
Скончалось0
Выздоровело29+7
Инфицировано424 048+40 104
Скончалось18 946+2 352
Выздоровело108 681+6 770
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:45 MSK, 25.03
Источник: Reuters

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил внесен в Госдуму в среду, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.

За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека — до пяти лет, смерть двух и более лиц — до семи лет.

«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова.

В пресс-службе профильного думского комитета добавили, что умышленное заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.

Меры по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:45 MSK, 25.03
 Неизвестную планету Солнечной системы назвали Планета Х
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 24 марта
На домашнем карантине из-за коронавируса оказалась треть жителей планеты
В России закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры
Моди объявил о полной изоляции Индии с полуночи
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658
Сбербанк зафиксировал новый скачок трат населения
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам
Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса
Италия не дышит. Репортаж из пустого Рима
Луна «превратилась» в Сатурн
Опубликовано видео полетов Су-57 на предельных режимах
Здоровье
5 мифов о коронавирусе, в которые не стоит верить Можно не сомневаться, что скоро их станет больше.
Hi-Tech
Вы не поверите — эти 10 примеров сняты на смартфон Камера больше не нужна?
Авто
Автопром в России останавливается из-за вируса (но не весь) В связи с пандемией коронавируса крупнейшие автоконцерны закрывают свои заводы по всему миру. Теперь пришла очередь российских предприятий
Кино
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата Актриса снялась в фильме «Китобой»
Новости партнеров
Пациентка больницы в Коммунарке сняла видео своей палаты
Узнай, чего боится коронавирус, и следуй простым правилам
Официальная информация Минздрава РФ
Кто обогатился на коронавирусе
Популярные темы на «Детях»
Бабушки и их помощь 304
Вселенная индейцев – 2 302
Одиночество и обида 208
вона оно как... задумалась о реформах в России 199
Леди
Топ онлайн-покупок: на AliExpress рухнули цены Многие обратили внимание на товары для дома, спорта и саморазвития.
Дом
Как вузы решают вопрос с общежитиями на фоне пандемии
Как выжить в коронавирусной осаде: советы уборщицы
На Арбате продают квартиру в 150-летнем доме. Что там внутри?
Как строят новую коронавирусную больницу в Москве: видео и фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь