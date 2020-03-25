Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил внесен в Госдуму в среду, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.
За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека — до пяти лет, смерть двух и более лиц — до семи лет.
«Ко второму чтению законопроект будет дополняться санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом, так называемых фейков, которые дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно противодействуют принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса», — приводит пресс-служба слова главы комитета Павла Крашенинникова.
В пресс-службе профильного думского комитета добавили, что умышленное заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия.