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11:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, каких собак держали древние римляне

Археологи обнаружили останки домашних питомцев в римском некрополе.

Уже 2 тысячи лет назад в Римской империи заводили комнатных собачек размером с чихуахуа и пекинесов.

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К такому выводу пришли археологи из Гранадского университета в Испании. Они проанализировали останки животных из римского некрополя Льянос дель Преторио на территории Кордовы, сообщают в университете.

Римляне хоронили своих питомцев с почетом и заказывали им эпитафии на надгробных памятниках. Такой чести не удостаивались даже домашние рабы или любимые слуги, говорят исследователи.

Судя по костям, в Римской империи в качестве домашних питомцев заводили собак средних или маленьких размеров. Скелеты первых типичны для охотничьих или гончих пород, вторых — для таких миниатюрных пород, как чихуахуа или пекинесы.

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Останки одной из собак, обнаруженные рядом с человеческими захоронениями, показали, что при жизни она была не выше 20 сантиметров, имела очень короткие лапы и плоскую морду.

Найденные останки — одни из самых древних захоронений миниатюрных собак во всей Римской империи.

Анна Лысенко

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