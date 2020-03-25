11:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, каких собак держали древние римляне
Археологи обнаружили останки домашних питомцев в римском некрополе.
Уже 2 тысячи лет назад в Римской империи заводили комнатных собачек размером с чихуахуа и пекинесов.
К такому выводу пришли археологи из Гранадского университета в Испании. Они проанализировали останки животных из римского некрополя Льянос дель Преторио на территории Кордовы, сообщают в университете.
Судя по костям, в Римской империи в качестве домашних питомцев заводили собак средних или маленьких размеров. Скелеты первых типичны для охотничьих или гончих пород, вторых — для таких миниатюрных пород, как чихуахуа или пекинесы.
Останки одной из собак, обнаруженные рядом с человеческими захоронениями, показали, что при жизни она была не выше 20 сантиметров, имела очень короткие лапы и плоскую морду.
Найденные останки — одни из самых древних захоронений миниатюрных собак во всей Римской империи.
Анна Лысенко